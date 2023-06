Pad X8 : la petite tablette familiale d’Honor est bradée sur Amazon

La réputation d'Honor repose sur sa capacité à proposer des performances solides tout en maintenant des prix abordables pour ses appareils. La Pad X8, dernière tablette de la marque, ne déroge pas à cette règle. Cette tablette d'entrée de gamme polyvalente offre une multitude de fonctionnalités. Elle est désormais disponible à 159 euros au lieu de 199 euros.

Avec l’arrivée de la Pad X8, Honor amorce son entrée sur le marché des tablettes et décide de jouer la sécurité. Pour un usage quotidien comme des tâches informatiques légères et la consommation de médias en streaming, vous obtenez des performances efficaces, sans pour autant renverser les codes établis. Avec un prix en baisse de 40 euros, vous obtenez une très bonne tablette polyvalente pour pas cher.

Les caractéristiques de la Honor Pad X8

Performances correctes pour le prix

Interface basée sur Android 12

Autonomie satisfaisante

Vendue à 199 euros à son lancement, la Honor Pad X8 est maintenant accessible au prix de 159 euros chez Amazon.

Une très bonne tablette polyvalente

La Honor Pad X8 est une très bonne tablette polyvalente et passe-partout. Côté esthétique, ses principaux arguments de vente sont son apparence mince et élégante. L’écran de 10,1 pouces est très apprécié pour lire des articles ou des livres, et le panneau IPS du Pad X8 reste convenable pour regarder films et vidéo si vous n’avez pas d’alternative.

Sous le capot, la Pad X8 est dotée d’un chipset octa-core MediaTek MT8786 avec 4 Go de RAM, ce qui sera suffisant pour les activités quotidiennes et les jeux vidéos pas trop gourmands. Sa batterie de 5 100 mAh, la Pad X8 offre avec une bonne durée de vie de la batterie pour les adeptes de la mobilité.

Navigation multi-fenêtres et appareil photo

Autre point intéressant de cette tablette Pad X8, c’est sa fonctionnalité multifenêtres. La fonction split-screen peut en effet ouvrir jusqu’à 4 applications simultanément. Cela peut être intéressant pour des sessions de visioconférences ou des cours en ligne par exemple, mais l’intérêt s’arrête là.

La Pad X8 est aussi doté d’un appareil photo de 5 mégapixels au dos et de 2 mégapixels au niveau de l’écran. Si vous souhaitez prendre quelques selfies, c’est donc possible, mais ici Honor se contente du strict minimum. La fonction vidéo reste cependant notable, puisque sa résolution en 1080p vous permettra de faire illusion pendant une visioconférence de dernière minute.

Afin de comparer la Honor Pad X8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les tablettes pas chères de 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.