SFR dégaine son offre spéciale avec 6 mois de Netflix offerts pour binger tout l’été

L'opérateur SFR ressort une de ses offres limitées phares avec un abonnement à la fibre à seulement 23,99 euros par mois comprenant six mois d'accès offerts à Netflix. De quoi profiter des prochaines nouveautés qui sortiront l'été qui arrive, d'autant plus que le géant de la SVOD a annoncé du lourd pour les prochains mois.

Si le marché des forfaits mobiles est souvent saturé d’offres promotionnelles, ce n’est pas souvent le cas de celui des forfaits fibre et ADSL. Alors quand SFR lance une série limitée avec un abonnement à la fibre et six mois offerts à Netflix, cela a le mérite d’être signalé. Profitez dès maintenant de cette offre à 23,99 euros par mois les six premiers mois puis à 35,99 euros par mois ensuite avec une période d’engagement d’un an.

Que propose l’offre SFR Fibre Netflix ?

Un débit jusqu’à 1 Gb/s en descendant avec la SFR Box 7.

Six mois d’accès gratuit à Netflix en standard et avec pub.

Jusqu’à 160 chaînes incluses avec les appels illimités vers les fixes de France.

En ce moment, SFR propose une offre spéciale Fibre Netflix à 23,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois, puis à 35,99 euros par mois, avec une période d’engagement de 12 mois. Cette offre comprend un accès gratuit à Netflix (formule standard avec pub) pendant six mois. Et si vous avez déjà un compte Netflix, vous pouvez le lier sur ce nouveau compte SFR et les paiements seront remboursés (intégralement ou en partie selon votre formule d’abonnement) par l’opérateur le temps de l’offre promotionnelle. Comptez également 49 euros de frais de mise en service sur la première facture.

Parmi les offres fibre les plus abordables du moment

Cette offre limitée inclut une SFR Box 7. Ce n’est pas la plus puissante de l’opérateur au carré rouge, mais elle vous permet tout de même de profiter de débits s’élevant jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant. Ce qui est assez confortable pour télétravailler ou télécharger des fichiers importants en une poignée de minutes.

Pendant six mois, vous pourrez gratuitement profiter de Netflix (formule standard avec pub) et binger des soirées entières des séries désormais cultes telles que Mercredi, Stranger Things, Black Mirror, Squid Game, The Crown ou encore Lupin. Vous pouvez passer à une offre supérieure, la différence de prix avec la formule standard vous sera facturée. En plus de Netflix, un bouquet famille de 45 chaînes est lui aussi offert.

Une offre triple play complète

Comme toutes les offres triple play, cet abonnement comporte une offre TV ainsi que la téléphonie. Avec la SFR Box 7, vous recevez également un décodeur vous donnant accès à plus de 160 chaînes. Vous pourrez même regarder certains contenus en définition 4K HD. Le replay et les enregistrements sont disponibles, et vous avez même l’assistant vocal OK SFR inclus.

Côté téléphonie, l’offre SFR Fibre Netflix vous permet de passer des appels illimités depuis un fixe de France ou des DOM vers tous les numéros fixes de France et de plus de 100 destinations à l’étranger. Les appels vers les mobiles en France sont quant à eux facturés 0,35 euro la minute.

