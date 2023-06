Avec près de 250 € de remise, le prix du Realme GT 2 est encore plus attractif

Le Realme GT 2 est une bonne alternative aux smartphones premium de la marque. Il possède des caractéristiques très intéressantes pour un prix plus bas aujourd’hui, puisqu’il passe de 550 euros à 304 euros grâce à ce code promo.

Sorti en 2022, le Realme GT 2 est un appareil milieu de gamme qui emprunte des caractéristiques que l’on retrouve sur des modèles généralement vendus plus cher. Avec sa puce Snapdragon 888, son bel écran Oled, et sa charge rapide, il se défend encore très bien à l’heure actuelle. D’ailleurs, il est encore plus intéressant, maintenant qu’il coûte pas moins de 305 euros.

Que propose le Realme GT 2 ?

Un écran Oled à 120 Hz ;

Un processeur puissant : Snapdragon 888 ;

La charge rapide 65 W.

Proposé au tarif de 550 euros à sa sortie, le Realme GT 2 se négocie aujourd’hui à 304 euros en utilisant le code FR45 sur le site AliExpress.

Un smartphone qui en a toujours dans le ventre

À l’intérieur de ce smartphone, c’est la puce Snapdragon 888 qui fait fonctionner le tout. Alors oui, depuis est arrivé le Snapdragon 8 Gen 2, mais cette puce de 2021 est loin d’être obsolète. Elle se montre toujours efficace et puissante que ce soit pour une utilisation classique ou poussée.

Que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide sans ralentissement. D’autant plus qu’il dispose d’un écran Amoled de 6,62 pouces en FHD+, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une agréable fluidité. Tout y est sur ce smartphone, même la compatibilité avec la 5G.

Moins bon en photo, mais se rattrape sur la charge

S’il brille pour ses performances, c’est sur la partie photo que le Realme GT 2 peine à se démarquer. Il s’appuie sur un triple capteur photo : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur principal délivre des clichés d’une qualité correcte, tandis que le macro sera plus anecdotique.

Le constructeur se rattrape sur un autre point qui n’est pas négligeable, en fournissant une charge rapide jusqu’à 65 W. Lors de notre test, 31 minutes ont suffi pour que le téléphone passe de 10 à 100 % de batterie. C’est parfait si vous avez tendance à consommer beaucoup de contenus. D’ailleurs, le téléphone s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh. Il est capable de tenir une bonne journée avant de tomber en rade de batterie.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test complet sur le Realme GT 2.

Pour découvrir d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

