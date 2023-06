OnePlus Nord CE 2 Lite : endurant et avec un bel écran, ce smartphone est à moins de 200 €

Pour un smartphone abordable et équilibré, vous pouvez vous tourner vers le OnePlus Nord CE 2 Lite, un modèle d'entrée de gamme du constructeur chinois dont la fiche technique est plus intéressante qu'on ne le penserait. Son prix est lui aussi plus intéressant en ce moment étant donné qu'il passe de 319 euros lors de son lancement à 173 euros sur AliExpress.

Il y a presque un an était dévoilé le OnePlus Nord CE 2 Lite, un smartphone d’entrée de gamme du constructeur chinois et dont les caractéristiques n’ont rien à envier à la concurrence positionnée sur cette tranche de prix. Ce que confirment notamment son écran fluide ainsi que son autonomie qui feraient rougir de honte certains smartphones haut de gamme. Durant les promos d’été d’AliExpress, le OnePlus Nord CE 2 Lite profite d’une réduction d’environ 45 %.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite en quelques points

Un écran en Full HD+ rafraîchi à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 695

Une autonomie exemplaire avec une batterie de 5000 mAh

Lancé à 319 euros, le OnePlus Nord CE 2 Lite est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez AliExpress.

Une belle configuration pour de l’entrée de gamme

Le OnePlus Nord CE 2 Lite est la version allégée du OnePlus Nord CE 2, mais malgré quelques sacrifices pour faire baisser son prix, ce smartphone d’entrée de gamme reste tout de même intéressant. Vous retrouvez ici un écran de 6,59 pouces qui est une dalle LCD en définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce qui est du design, c’est le minimum syndical avec les finitions en plastique et l’absence de certification IP et de Gorilla Glass.

À l’intérieur, on trouve une puce Snapdragon 695, un SoC du milieu de gamme compatible 5G et qui se débrouille correctement en gaming. Cependant, faire tourner certains jeux gourmands comme Genshin Impact ne se fera pas sans souffrances, à moins de régler les graphismes en basse qualité. La puce est ici épaulée par 8 Go de RAM et l’espace de stockage est de 128 Go, ce qui devrait vous fournir une expérience utilisateur agréable. Le logiciel utilisé ici est OxygenOS basé sur Android 12.

Une merveilleuse autonomie

L’autonomie est le gros point fort de ce OnePlus Nord CE 2 Lite : sa batterie de 5000 mAh est capable de tenir deux journées, ce qui est plutôt impressionnant. Pour la recharge, vous pouvez compter sur la charge SuperVOOC d’Oppo en 33 W, capable de régénérer un peu plus de la moitié de la batterie en une demi-heure.

Quant à l’appareil photo, il s’agit du point faible du OnePlus Nord CE 2 Lite. Le module photo discret embarque trois capteurs : le capteur principal de 64 Mpx ainsi que le capteur de profondeur et le capteur macro qui font chacun 2 Mpx. Ces deux derniers sont anecdotiques, et le capteur principal ne s’en sort que lorsque les bonnes conditions sont réunies. En bref, c’est le service minimum. On a tout de même un capteur frontal de 16 Mpx qui arrive à prendre de beaux selfies quand la lumière est bonne.

Afin de comparer le OnePlus Nord CE 2 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

