Dell Inspiron 16 : ce laptop bureautique avec AMD Ryzen 5 passe sous la barre des 500 €

Dell est un constructeur américain d'ordinateurs portables reconnu pour ses produits axés sur la bureautique, des laptops classiques en passant par les ordinateurs 2-en-1. Parmi les références abordables de son catalogue, nous avons le Dell Inspiron 16 dont le prix passe de 598,86 euros en boutique officielle à seulement 498,12 euros grâce à un code promo.

Il est beau, abordable et, surtout, il fait le boulot. Voici un PC portable capable de mêler polyvalence, mobilité et endurance. Que vous soyez étudiant ou un travailleur avec un budget limité, le Dell Inspiron 16 sera adapté à votre utilisation et rentre forcément dans vos moyens. Surtout en ce moment étant donné que son prix chute de 100 euros en boutique officielle.

Le Dell Inspiron 16 en quelques points

Un écran de 16 pouces en Full HD+

Un processeur Ryzen 5 pour de bonnes performances

Un SSD M.2 de 512 Go

Au lieu d’un prix barré de 598,86 euros, le Dell Inspiron 16 (Ryzen 5 + 8 Go de RAM) est maintenant disponible en promotion à 498,12 euros en boutique officielle grâce à une réduction de 80 euros et au code promo InspironNBFR4.

Un châssis et un écran du plus bel effet

Le Dell Inspiron 16 n’est pas un ordinateur portable qui se démarque par son design, bien qu’il soit attirant dans sa sobriété. Nous avons ici un châssis fin, classique et avec des finitions argentées qui font légèrement penser à un MacBook, surtout avec le logo Dell en gros sur le capot. Malgré sa finesse, ce châssis accueille une connectique généreuse avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte SD et la fameuse prise jack 3.5 mm.

Pour ce qui est de l’écran de 16 pouces, il s’agit d’une dalle LCD en définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) avec un traitement antireflet pour pouvoir l’utiliser en plein soleil sans avoir à plisser des yeux. Le taux de rafraîchissement s’élève à 60 Hz, ce qui rend la navigation agréable, tout comme le visionnage de vidéos. À partir de là, vous aurez sûrement compris que le Dell Inspiron 16 n’est pas adapté pour jouer à des jeux gros budget.

Assez d’énergie pour tenir une journée de boulot

À l’intérieur, on trouve un processeur AMD Ryzen 5 5625U doté de 6 cœurs et de 12 threads, cadencé à une fréquence de base de 2,3 GHz et de 4,3 GHz en mode turbo boost. Ce processeur est épaulé par 8 Go de RAM DDR4, si vous vous cantonnez à une utilisation bureautique, ce laptop devrait pouvoir gérer le multitâche sans ralentissements. Sachez également que ce processeur est accompagné d’une carte graphique dédiée, une AMD Radeon, qui vous permet de faire un peu de montage photo ou vidéo.

Pour le stockage, vous avez un SSD M.2 de 512 Go qui promet des temps de chargement quasi instantanés en plus d’avoir assez d’espace pour une bonne poignée de travaux de montage ou de jeux low-budget. Enfin, l’autonomie est dans la moyenne de ce qu’on attend d’un ordinateur portable dédié au travail, à savoir 8 heures pour une utilisation légère, de quoi tenir une journée de boulot. Pour la recharge, vous pouvez compter sur un adaptateur CA de 65 W.

