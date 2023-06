Le prix du Xiaomi Poco X4 GT, avec son écran 144 Hz, ne dépasse pas les 280 €

Officialisé il y a un an, le Xiaomi Poco X4 GT a fait impression avec sa belle puissance, son écran réactif et son prix relativement contenu pour une telle fiche technique. Actuellement, son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant chez AliExpress, plateforme sur laquelle on peut trouver ce smartphone à 278 euros au lieu de 429 euros.

C’est l’année dernière que Xiaomi a élargi son catalogue de smartphones avec les Poco F4 et Poco X4 GT. Traditionnellement, les modèles de la gamme Poco offrent des performances premium à un tarif de milieu de gamme. Le Poco X4 GT, qui nous intéresse aujourd’hui, ne fait pas exception à cette règle. Il n’y a qu’à voir son écran très fluide et sa puce performante tout à fait adaptée au gaming. Le tout, pour un prix de lancement vraiment contenu.

C’est en ce moment que le Poco X4 GT devient encore plus recommandable, puisque son tarif vient de chuter sous les 280 euros.

Les atouts du Xiaomi Poco X4 GT

Un écran LCD de 6,6 pouces + 144 Hz

Une puissante puce MediaTek Dimensity 8100

La charge rapide de 67W

Lancé à 429 euros, puis réduit à 290 euros, le Xiaomi Poco X4 GT (8+256 Go) est désormais proposé à 278 euros par AliExpress grâce à un coupon vendeur de 7 euros et à une réduction supplémentaire de 5 euros.

Un taux de rafraîchissement plutôt rare

Pour son Poco X4 GT, Xiaomi a misé sur des bords anguleux et des tranches plates, ce qui n’est pas vraiment une surprise lorsque l’on voit d’autres modèles de la gamme Poco, qui adoptent un format tout à fait similaire, à l’image des très bons et récents Poco X5 Pro et Poco F5 Pro. Un design qui a d’ailleurs l’avantage de promettre une très bonne prise en main, ce qui n’est pas de trop quand on sait que le Poco X4 GT mesure 6,6 pouces, ce qui le place parmi les grands smartphones.

Mais là où le Poco X4 GT parvient réellement à se démarquer, c’est bel et bien avec son écran, qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, rien que ça. Un taux que l’on retrouve habituellement sur les PC portables. On aura donc droit ici à une excellente fluidité d’affichage et à une bonne réactivité, ce qui ravira particulièrement les adeptes de jeux. Autrement, inutile d’espérer plus qu’une dalle LCD (alors que le Poco F4 opte pour l’OLED). On se consolera toutefois avec la définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels).

Les performances sont bien là

Côté performances, le Xiaomi Poco X4 GT ne se défile pas avec sa puce MediaTek Dimensity 8100, épaulée par 8 Go de mémoire vive (et compatible 5G et NFC, pour ne rien gâcher). Avec cette configuration, vous devriez pouvoir enchaîner les tâches classiques, et même faire du multitâche sans encombre. Côté gaming, jouer à Fortnite avec des paramètres élevés est même envisageable malgré quelques ralentissements. On notera aussi la bonne gestion de la chaleur du smartphone vantée par la marque, ce qui sera plutôt appréciable en cas d’utilisation intensive. L’autonomie n’est pas en reste grâce à une batterie costaud de 5 080 mAh, qui permettra au smartphone de tenir toute une journée, voire deux si vous modérez vos usages. Et grâce à son chargeur rapide de 67 W, le Poco X4 GT sera capable de passer de 0 à 100 % de batterie en 38 minutes, selon la marque.

Enfin, concernant la partie photo, le Poco X4 GT se défend plutôt bien avec son capteur principal de 64 mégapixels, son ultra grand-angle de 8 mégapixels et son capteur macro de 2 mégapixels. Si ce dernier capteur est plutôt anecdotique, le reste procurera une bonne polyvalence. Vous pourrez capturer de beaux clichés, mais il ne faudra pas s’attendre à un haut niveau de détails.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque chinoise avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

