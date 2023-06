Ce pack de deux caméras de surveillance est à son prix le plus bas juste avant les vacances

Partir en vacances pendant plusieurs semaines peut être aussi attendu que redouté. Qui va surveiller la maison en votre absence ? Une inquiétude tout à fait fondée puisque l'été est la période la plus propice aux cambriolages. Il existe cependant des solutions pour sécuriser votre foyer tel que ce pack de deux caméras de surveillance extérieures Eufy qui est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon, à 139,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Eufy est une marque américaine appartenant à Anker et proposant un catalogue de produits pour maison connectée. Au milieu des sonnettes connectées et robots aspirateurs, le constructeur propose des caméras de surveillance extérieures très endurantes et capables de filmer en Full HD. En ce moment, et le temps d’une vente flash, le pack de deux caméras eufyCam 2C avec leur base atteint son prix le plus bas sur Amazon avec une réduction de 60 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce pack de caméras Eufy

Capable de filmer en Full HD

Une autonomie de 180 jours !

Détecteur de présence humaine et projecteur intégrés

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le pack de deux caméras de surveillance Eufy est maintenant disponible en promotion à 139,99 euros chez Amazon.

Des caméras extérieures simples à installer

Ces deux caméras de surveillance sont sans fil et ont tout d’abord été pensées pour un usage extérieur avec leur certification IP67 qui leur promet une résistance aux averses et à la poussière. Mais vu leur petite taille, vous pouvez aussi bien les installer à l’intérieur de votre foyer, elles sauront se faire discrètes. Une fois en place, vous n’avez plus qu’à les appareiller avec la HomeBase qui va stocker les enregistrements. Les caméras fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie de 180 jours avant de devoir être rechargées.

Les eufyCam 2C sont dotées d’une lentille grand-angle offrant un champ de vision de 135° et capables de filmer en Full HD (1920 x 1080 pixels). Elles disposent également d’un projecteur intégré pour illuminer la zone environnante ainsi que d’une vision infrarouge pour pouvoir filmer en pleine nuit. Les eufyCam 2C intègrent une IA qui concentre spécifiquement sur les humains pour réduire le nombre de fausses alertes, que ce soit avec la détection de présence ou l’amélioration de l’image intelligente.

Plusieurs fonctions intelligentes pour partir l’esprit léger

Comme mentionné ci-dessus, ces caméras disposent de quelques fonctions intelligentes dont certaines se concentrent sur la présence humaine pour réduire les fausses alertes. Grâce à cela, vous ne recevez que les alertes importantes sur votre smartphone sur lequel vous pouvez bien sûr regarder le flux vidéo en direct. À l’instar de certains modèles de caméra de surveillance, vous pouvez définir des zones de détection intelligentes, comme devant votre porte d’entrée, pour ne recevoir que les alertes qui vous intéressent vraiment.

Autre fonctionnalité intéressante : vous pouvez communiquer avec quiconque se trouve à proximité de la caméra grâce à son micro et ses haut-parleurs, pour donner des instructions à un livreur, ou effrayer un potentiel cambrioleur. Enfin, toutes les images enregistrées sont envoyées dans un stockage local de 16 Go (ce qui équivaut à trois mois d’enregistrement), cela a le mérite de ne payer aucuns frais supplémentaires pour l’abonnement à un cloud. Enfin, sachez que ce système de surveillance est compatible avec l’assistant Alexa.

Afin de comparer les caméras de surveillance eufy avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance extérieures du moment.

