Apple TV 4K (2022) : le box multimédia ultime est à prix réduit, dans sa version 64 Go

Entre les Smart TV qui vous permettent de naviguer directement sur Internet et les plateformes de SVOD et les offres triple play des opérateurs Internet, les boîtiers multimédia n'ont eu qu'un succès tardif. Pourtant, l'Apple TV 4K peut vous faire profiter de vos programmes avec la meilleure qualité d'image et de son possible, et en plus, elle est en promotion. Vous pouvez la retrouver pour 148 euros au lieu de 169 euros sur le site allemand d'Amazon.

En 2022, la marque à la pomme commercialisait sa troisième version de l’Apple TV 4K, une box multimédia pour regarder vos films et séries en streaming en 4K et avec un son dopé au Dolby. Autant dire que vous pourrez profiter de vos contenus préférés d’une toute autre manière. D’ordinaire, l’Apple TV 4K n’est jamais en promotion, du moins chez les marchands de France et de Navarre car elle est en ce moment moins chère de plus de 20 euros.

L’Apple TV 4K (2022) en bref

Une qualité d’image et de son exceptionnelle

Un assistant vocal réactif

L’interface tvOS fluide et épurée

Au lieu de 169 euros habituellement, l’Apple TV 4K (2022) est maintenant disponible en promotion à 148 euros sur l’Amazon allemand. Pour commander, il suffit de vous connecter avec votre compte Amazon français.

Une puce A15 Bionic surpuissante dans le ventre

Avec le passage à la puce A15 Bionic, ce boîtier multimédia a subi une cure d’amaigrissement et tient désormais dans la paume de la main avec ses 9 cm de côté et ses 3 cm de hauteur. Étant donné que cette version de l’Apple TV 4K est moins énergivore et que la puce chauffe peu, la firme de Cupertino a jugé bon de retirer le ventilateur au profit d’un dissipateur thermique passif. Lorsque vous la branchez à votre TV, l’Apple TV 4K s’occupe seul de calibrer la définition et la colorimétrie pour vous offrir une qualité d’image à laquelle il n’y a rien à redire.

L’image peut être agrémentée de plusieurs traitements dont le HDR HLG, le HDR10, le HDR10+ et le Dolby Vision, il faut bien sûr que votre TV ainsi que le contenu que vous regardez soient compatibles à ces formats pour pouvoir en profiter. Côté audio, l’Apple TV 4K prend en charge les principaux formats audio compatibles avec ses services de streaming, SVOD ou musical. On retrouve ainsi les codecs AAC, ALAC, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Digital Plus avec métadonnées Dolby Atmos. Mais pas de DTS en vue.

Une interface fluide et agréable

Grâce à tvOS, l’Apple TV 4K est agréable à utiliser avec une interface haute définition, fluide et réactive. L’utilisateur est guidé pas à pas grâce à des consignes claires à l’écran, et c’est encore mieux si vous avez déjà un écosystème Apple. Les propriétaires d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod Touch pourront approcher leur appareil de l’Apple TV 4K… et hop ! Votre Apple ID y est transféré, c’est magique ! Vos appareils peuvent même faire office de télécommande afin de saisir du texte ou un mot de passe.

L’Apple TV 4K n’oublie pas d’embarquer l’assistant vocal Siri, pour l’utiliser, il suffit de presser la touche latérale de la télécommande, d’émettre une demande et de la relâcher. Siri réagit au quart de tour et est très efficace, les résultats s’affichent instantanément, c’est plus rapide et surtout moins fastidieux que de naviguer avec les touches de la télécommande. Enfin, l’Apple TV 4K prend en charge le norme Wi-Fi 6 pour une connexion stable et à haut débit et sa sortie HDMI 2.1 peut envoyer des flux vidéo jusqu’en 4K 60 i/s. Attention ! Votre câble HDMI doit être au moins certifié 18 Gb/s pour cela.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple TV 4K (2022).

Afin de comparer l’Apple TV 4K avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs boîtiers multimédias du moment.

