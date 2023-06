Sony WH-1000XM5 : 100 € de réduction pour le casque à réduction de bruit ultime

Avec le WH-1000XM5, Sony propose ce qu'il sait faire de mieux en matière de réduction de bruit et signe un casque audio de haute volée. Quand bien même il ne change pas énormément par rapport à son prédécesseur, nous avons là un casque qui vaut encore plus le coup avec cette promotion sur Amazon faisant passer son prix de 419 euros à 319,99 euros.

Le casque audio WH-1000XM4 fut une très bonne référence lors de sa sortie, aussi Sony a choisi de se reposer un peu sur ses lauriers en ne changeant pas grand-chose en concevant le WH-1000XM5. Nous avons tout de même des performances légèrement améliorées et un design radicalement différent pour ce dernier casque à réduction de bruit haut de gamme qui profite d’une ristourne de 100 euros.

Le Sony WH-1000XM5 en quelques points

Un rendu sonore très dynamique

Une réduction de bruit encore meilleure

L’excellente qualité des appels

Une autonomie pouvant atteindre les 40 heures

Au lieu de 419 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion à 319,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Sony WH-1000XM5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony WH-1000XM5 au meilleur prix ?

Une gamme qui se refait une beauté

C’est le principal changement apporté sur le dernier casque haut de gamme de Sony : un design radicalement différent par rapport à celui de son prédécesseur. Le Sony WH-1000XM5 joue la carte de la sobriété et arbore une apparence plus épurée ainsi qu’un arceau plus fin et plus souple qu’auparavant. Le confort est toujours présent et le revêtement mat feutré est du plus bel effet. Le seul souci est qu’il est impossible de le replier, ce qui le rend moins pratique à ranger dans un sac où il prend de la place.

Le confort se retrouve dans le port, mais aussi dans la durée d’utilisation, le constructeur nippon annonce une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit active et 40 heures sans. C’est à peu près la même autonomie que proposait le Sony WH-1000XM4 et c’est vraiment idéal. Sur une utilisation régulière à raison de deux à trois heures quotidiennement, la batterie se videra en une dizaine de jours, voire en deux semaines. Pour la recharge, Sony annonce une durée de 3h30 avec le câble USB-C fourni.

Des améliorations notables, mais pas révolutionnaires

Pour le rendu sonore, Sony est passé des transducteurs de 40 mm du WH-1000XM4 à des transducteurs de 30 mm pour ce dernier modèle. On pourrait donc s’attendre à un volume moins élevé et à des basses moins percutantes, mais Sony a pu combler cela en changeant la structure des transducteurs et permet ainsi au WH-1000XM5 de délivrer un son plus précis et naturel que son prédécesseur. Pour les codecs Bluetooth (qui peut être multipoint), le Sony WH-1000XM5 est compatible avec les classiques AAC, SBC et LDAC.

Venons-en au domaine dans lequel Sony a su se forger une excellente réputation : la réduction de bruit. Ce casque s’appuie cette fois sur huit microphones, contre quatre auparavant, ainsi que sur un système à double processeur. Le WH-1000XM5 peut analyser votre environnement pour vous proposer la réduction de bruit la plus adaptée et pousse encore plus loin avec un capteur de pression atmosphérique qui détecte si vous êtes dans un avion ainsi qu’un tissu sur les micros qui filtre les bourrasques et qui empêche qu’elles ne soient retranscrites.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony WH-1000XM5.

Afin de comparer le Sony WH-1000XM5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.