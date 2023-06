Séduisant et performant, le Samsung Galaxy S21 FE est à son meilleur prix grâce à cette offre

Si le Samsung Galaxy S21 FE a été critiqué au moment de sa sortie à cause de son prix trop élevé, il est régulièrement en promotion pour être proposé à un tarif qui lui correspond mieux. C'est en ce moment le cas chez Orange où il est possible de l'obtenir pour 329 euros au lieu de 759 euros lors de son lancement, à condition de l'échanger contre votre ancien smartphone.

Dernier représentant de la gamme FE, pour le moment, le Samsung Galaxy S21 FE aurait pu faire mouche lors de sa sortie si son prix n’était pas aussi élevé alors que c’est justement dans l’ADN des FE d’être plus accessibles que les modèles originaux. Il vaut mieux attendre les promotions pour mettre la main sur ce smartphone qui est beaucoup plus intéressant lorsque son prix est en baisse, ce qui est le cas en ce moment avec une réduction de 430 euros par rapport à son tarif de lancement.

Le Samsung Galaxy S21 FE en quelques points

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

D’excellentes performances avec le Snapdragon 888

Un module photo polyvalent

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est maintenant disponible en promotion à 329 euros chez Orange grâce à une réduction de 220 euros ainsi qu’un bonus reprise de 70 euros pour l’échange avec votre ancien smartphone si vous venez le retirer en Click & Collect.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S21 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S21 FE au meilleur prix ?

Un design soigné, mais sacrifié

Afin de tirer le prix de sa Fan Edition vers le bas, Samsung a décidé d’abandonner le cadre en aluminium du contour et du module photo et d’opter pour le tout plastique. Ce revêtement en plastique n’a pourtant pas que des inconvénients, le smartphone est ainsi plus léger et cela ne l’empêche pas d’avoir des finitions impeccables. Il est également robuste puisqu’il a une certification IP68 et un verre Gorilla Glass Victus. Il faudra cependant prévoir une coque puisque le plastique a tendance à s’égratigner facilement.

L’écran respire quant à lui le premium grâce au savoir-faire du constructeur sud-coréen qui fabrique ses propres dalles. Cette dalle AMOLED de 6,4 pouces est en définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et est dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec le rapport de contraste infini, la luminosité maximale de 700 cd/m² et la colorimétrie sont excellentes. Autant dire que cet écran est une merveille agréable à contempler, que ce soit pour la navigation, regarder une série ou jouer à un jeu.

Les performances du Snapdragon 888

Alors que le S21 classique tournait avec un SoC Exynos 2100, c’est vers Qualcomm et son Snapdragon 888 que le constructeur sud-coréen se tourne. Ce processeur est ici épaulé par 6 Go de RAM. Si le Samsung Galaxy S21 FE peut enchaîner les tâches basiques sans s’essouffler et de manière fluide, il se fait légèrement dominer par le S21 classique sur le terrain du gaming. Lors de notre test, il a eu un peu de mal à faire tourner Fortnite en 60 FPS et quelques ralentissements demeuraient également en 30 FPS.

Sur son dos, le Samsung Galaxy S21 FE arbore un module photo réussi et polyvalent, on y trouve un capteur principal de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 8 Mpx. Il est également doté d’un capteur frontal de 32 Mpx mais qui est plus contraignant qu’autre chose et surtout pas le meilleur des modules de ce smartphone. Enfin, le passage vers la Snapdragon 888 n’a peut-être pas eu que du bon, surtout en ce qui concerne l’autonomie. La batterie de 4 500 mAh vous amènera à recharger ce smartphone tous les soirs avant de se coucher.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S21 FE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.