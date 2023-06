L’iPhone 14 Pro Max est rarement descendu à un prix aussi bas grâce à cette promotion

L'iPhone 15 Ultra se profile doucement à l'horizon mais à l'heure actuelle, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui constitue le point culminant de ce dont est capable la firme de Cupertino, son fleuron technologique. Rarement en promotion, l'iPhone 14 Pro Max atteint un prix rarement vu qui risque d'en faire craquer plus d'un puisqu'il est actuellement disponible à 1169,99 euros au lieu de 1479 euros chez Rue du Commerce.

Par rapport aux versions d’entrée de gamme de l’iPhone 14, les versions Pro et Pro Max font preuve de plus de puissance et de quelques fonctionnalités supplémentaires telles que la Dynamic Island, sorte d’encoche interactive qui a fait de cette contrainte matérielle des précédents iPhone une véritable valeur ajoutée. En ce moment, l’iPhone 14 Pro Max de 128 Go est à un prix rarement vu, un peu plus de 300 euros moins cher que lors de son lancement.

L’iPhone 14 Pro Max en bref

L’écran ultra-lumineux et fluide

La Dynamic Island et ses fonctionnalités

L’excellente autonomie, même avec le Always-On

Au lieu de 1479 euros habituellement, l’iPhone 14 Pro Max (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 1169,99 euros chez Rue du Commerce.

La Dynamic Island, la seule pilule qu’on adore

L’iPhone 14 Pro Max conserve ce design emblématique des smartphones de la marque à la pomme avec ses contours en acier inoxydable, ses tranches plates et ce dos en verre dépoli. Le grand écran de 6,7 pouces est une dalle OLED en définition 2796 x 1290 pixels et avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz, ce qui permet d’économiser de la batterie. Une des nouveautés vient de la luminosité, si elle est à 1000 cd/m² par défaut, elle peut pointer jusqu’à 2000 cd/m² avec le mode HDR et un capteur de luminosité totalement ébloui.

Mais la révolution se situe au niveau de l’encoche, la Dynamic Island. Il s’agit d’une sorte de petite pilule interactive avec encore un nombre restreint de fonctionnalités logicielles comme la possibilité de lancer le lecteur musical, mais d’une esthétique et d’une fluidité réussie. Le concept a d’ailleurs tellement plu que certains modèles Android se sont mis à concevoir leur propre ilot interactif. L’écran intègre également un mode Always On qui ne consomme quasiment rien en batterie grâce au taux de rafraîchissement bloqué à 1 Hz.

Des performances et une autonomie exceptionnelles

Là où les iPhone 14 Pro et Pro Max se démarquent des modèles d’entrée de gamme, en plus de la Dynamic Island, c’est au niveau des performances. Ils tournent avec la puce maison A16 Bionic, celle-ci est capable d’exécuter n’importe quelle tâche sans ralentissements ni hausse de la température puisque le SoC n’est jamais poussé dans ses retranchements. Il s’agit de la seule puce pour smartphone du marché capable de rivaliser avec la Snapdragon 8 Gen 2.

Au niveau de la photo, l’iPhone 14 Pro Max apporte quelques changements dont un capteur principal de 48 Mpx, les autres objectifs restent sur du 12 Mpx. Les clichés sont de bonne qualité mais ça manque tout de même de rigueur au niveau des couleurs et de la saturation, le mode vidéo est quant à lui excellent. Concluons sur l’autonomie, point sur lequel l’iPhone 14 Pro Max est un véritable champion puisqu’il peut tenir deux journées sans problèmes. On peut toutefois pester contre la charge un peu lente, il faut compter environ deux heures pour récupérer toute la batterie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’iPhone 14 Pro Max.

Afin de comparer l’iPhone 14 Pro Max avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

