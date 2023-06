SSD et TV Samsung à prix cassé, le meilleur casque de Sony en forte promotion – les super deals du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le SSD 870 QVO en 1 To de Samsung chute à seulement 45 euros, le TV QLED Samsung The Frame 65 pouces (2022) perd la moitié de son prix et le Sony WH-1000XM5 profite d'une réduction de 100 euros.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 22 juin 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Samsung 870 QVO : 59 €, c’est le prix fou de ce SSD interne avec 1 To de stockage

Qu’est-ce que propose le Samsung 870 QVO ?

Des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grande quantité de stockage : 1 To

Un SSD interne compatible aussi bien dans votre PC fixe que PC portable

Proposé à 79 euros sur le site de la marque, le SSD interne Samsung 870 QVO avec 1 To de stockage s’affiche à un prix plus bas à la Fnac : 59,99 euros seulement.

Samsung The Frame : le grand TV-tableau de 65 pouces est à moitié prix

Le Samsung QE65LS03B The Frame (2022) en bref

Un écran mat QLED de 65 pouces

Définition 4K et traitements HDR

Des fonctionnalités Smart TV avec TizenOS

Adapté au gaming avec ses ports HDMI 2.1

Lancé à 2 199 euros, le Samsung QE65LS03B The Frame est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Conforama.

Sony WH-1000XM5 : le casque à réduction de bruit ultime est à son prix le plus bas

Le Sony WH-1000XM5 en quelques points

Un rendu sonore très dynamique

Une réduction de bruit encore meilleure

L’excellente qualité des appels

Une autonomie pouvant atteindre les 40 heures

Au lieu de 419 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion à 319,99 euros chez Amazon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).