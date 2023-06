Fortuneo relance sa prime de bienvenue de 150 € pour bien démarrer l’été

Fortuneo remet sur la table son offre spéciale phare, une prime de bienvenue pouvant grimper jusqu'à 150 euros sous certaines conditions, dont l'ouverture d'un livret d'épargne en même temps qu'un nouveau compte. Une offre à ne pas rater puisqu'elle dure jusqu'au 28 juin seulement !

Les banques en ligne gagnent de plus en plus d’adeptes et c’est compréhensible rien qu’en prenant en compte l’argument du zéro frais de tenue de compte (alors qu’ils ont encore augmenté du côté des banques traditionnelles). Les néobanques ont plusieurs avantages et certaines tirent même leur savoir-faire d’une banque traditionnelle, comme Fortuneo Banque qui sait comment attirer les nouveaux clients avec ses offres spéciales régulières. Ici, vous recevez une prime pouvant grimper jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un premier compte.

Que propose un compte chez Fortuneo Banque ?

Aucun frais d’ouverture et de tenue de compte

Aucun frais sur les retraits, même à l’étranger

Carte bancaire gratuite à partir d’un paiement par mois

Du 23 au 28 juin, pour une première ouverture d’un compte bancaire avec une demande de carte Gold CB Mastercard et la première ouverture d’un Livret +, Fortuneo vous verse une prime totale de 150 euros. N’oubliez pas de saisir le code opération FTOB0623.

Les avantages d’une néobanque alliés au savoir-faire d’une banque traditionnelle

Fortuneo Banque est une filiale du Crédit Mutuel, autrefois spécialisée dans les services de bourse en ligne, elle offre aujourd’hui ses services de banque en ligne depuis quasiment quinze ans. En plus de vous permettre de tenir votre compte, elle propose toute une gamme de produits bancaires : des assurances, des livrets d’épargne, des crédits immobiliers et d’autres prêts. Fortuneo reste même fidèle à ses origines en continuant à proposer un service de bourse en ligne.

Autrefois destinée à une clientèle aisée, cette banque a su devenir accessible à tous grâce à son offre d’entrée de gamme avec la Fosfo Mastercard. Mais pour ce qui est de la Gold CB Mastercard qui vous permet de toucher la prime de bienvenue de 140 euros, vous devrez justifier d’un revenu net mensuel d’au moins 1800 € pour un compte individuel et d’au moins 2 700 € pour un compte joint avec deux cartes. La carte ne vous demande d’ailleurs aucuns frais supplémentaires à partir du moment où vous l’utiliser une fois par mois.

Une application classique, mais agréable à utiliser

Si l’application Fortuneo est simple et agréable à utiliser, son interface reste trop classique quand on la compare avec ce qui est fait par la concurrence. Cela ne veut pas dire qu’elle ne s’est pas améliorée sur ces dernières années, l’application propose tout de même toutes les fonctionnalités basiques dont vous auriez besoin. Le service de bourse en ligne demande quant à lui à être plus développé, vous pouvez suivre en direct les cours et l’actualité économique, mais ce n’est pas assez poussé par rapport à certaines plateformes tierces spécialisées dans ce domaine.

Vous pouvez aussi voir vos transactions en direct, opter pour un des produits bancaires cités plus haut ou paramétrer le paiement sans contact avec l’un de vos appareils connectés. Fortuneo est d’ailleurs compatible avec quasiment toutes les plateformes de ce type comme Apple Pay, Google Pay ou encore Garmin Pay. Vous avez également la possibilité de créer des cartes bancaires virtuelles à usage unique pour sécuriser vos achats en ligne.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut Fortuneo Banque en 2023.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 150 euros ?

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous devrez fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 28 juin 2023 et renseigner le code promo « FTOB0623 ». Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Après avoir choisi la carte Gold CB Mastercard, il faudra effectuer 5 paiements dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte pour bénéficier des 140 euros offerts et directement versés sur votre compte Fortuneo. Si vous avez choisi la carte Fosfo, vous recevrez une prime de bienvenue de 60 euros. L’argent est viré sur le compte dans un délai de 30 jours après le cinquième paiement. Enfin, vous recevez une deuxième prime de 10 euros pour l’ouverture d’un Livret +, ils seront versés dans un délai de deux mois maximum après la fin de l’offre.

Les meilleures banques en ligne La meilleure banque traditionnelle SG (Société Générale) Jusqu'à 80€ offerts pour toute ouverture de compte (Week Flash) Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80€ offerts Découvrir La meilleure néobanque Revolut abonnement Premium de 3 mois gratuits Découvrir Toutes les banques en ligne

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.