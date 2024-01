Avec 180 € de prime, voici la meilleure offre de bienvenue du moment chez une une banque en ligne

Besoin de changer de banque ? En ce moment, c'est Hello Bank qui propose la meilleure offre de bienvenue avec 180 euros à la clé et même un compte à 1 euro pendant les 6 premiers mois.

Hello Bank est l’une de nos banques en ligne favorite. Avec une offre simple, peu chère, voir mĂŞme gratuite et très avantageuse en termes de service bancaire. Une offre qui contraste avec d’autres marques qui ont tendance Ă multiplier les cartes et forcĂ©ment avec des tarifs plus Ă©levĂ©s. C’est peut-ĂŞtre le meilleur moment pour y ouvrir un compte puisque l’offre de bienvenue du moment permet d’obtenir jusqu’Ă 180 euros.

Un compte chez Hello Bank, c’est quoi ?

Aucuns frais Ă l’Ă©tranger sur les paiements et les retraits

Carte gratuite à partir d’un paiement carte par mois.

Suivi des dépenses en temps réel

En ce moment, la souscription Ă un compte chez Hello Bank Hello donne droit Ă une prime de 80 euros. La banque ajoute 100 euros en plus en bons d’achat si vous faites d’Hello bank votre banque principal via service de mobilitĂ© bancaire Hello Start +, soit 180 euros de prime Ă l’ouverture en tout. De plus la cotisation mensuelle au compte Hello Prime est Ă seulement 1 euro pendant 6 mois.

Une banque en ligne qui a tout d’une nĂ©obanque, l’expĂ©rience BNP en plus.

Hello banque est une banque en ligne du groupe BNP Paribas qui a pour volontĂ© de s’inspirer des marques comme N26 ou Revolut. La grosse diffĂ©rence se situe au niveau de l’apport de la maison mère BNP et de son rĂ©seau national en plus de proposer un IBAN français pour tous ses clients. Enfin, ses offres sont pour le moins avantageuses avec deux cartes distinctes.

Que ce soit pour Hello One ou Hello Prime, ces cartes proposent du zĂ©ro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limites de montant. Seule l’offre Hello One se limite aux distributeurs BNP. Les cartes sont certifiĂ©es VISA et disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme. L’offre Hello One est gratuite tandis qu’Hello Prime demande une simple cotisation de 5 euros par mois. La diffĂ©rence entre les deux comptes se situe surtout sur l’utilisation souhaitĂ©e : quand la première est accessible sans condition et gratuitement, mais avec une marge d’utilisation limitĂ©e, l’autre se destine Ă une utilisation plus complète avec un package assurance/service premium ainsi qu’une plus grande marge de manĹ“uvre Ă l’étranger, notamment au niveau des retraits en devise.

Une application bancaire complète et simple

L’application Hello Bank est un modèle du genre : simple, fonctionnelle et non invasive. CĂ´tĂ© fonctionnalitĂ©s, on passe de gestion du budget Ă la catĂ©gorisation des dĂ©penses jusqu’à la modification des plafonds et des activations ou non des paiements en ligne et Ă l’étranger. Les mesures de sĂ©curitĂ© comme le blocage de la carte ou la prise en charge de la reconnaissance faciale et/ou digitale Ă la connexion sont Ă©galement de la partie. Enfin, on apprĂ©cie aussi la fonction permettant de scanner des chèques Ă l’aide de l’appareil photo, bien pratique pour Ă©viter de se dĂ©placer en agence BNP.

Hello bank! par BNP Paribas Télécharger gratuitement

Si vous souhaitez en savoir plus sur Hello Bank, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre avis complet.

Comment s’inscrire et profiter de l’offre ?

L’inscription Ă Hello Bank est rapide et ne prend qu’une dizaine de minutes. Les documents demandĂ©s sont peu ou prou les mĂŞmes qu’ailleurs : deux pièces d’identitĂ©, un justificatif de domicile, un RIB, le dernier justificatif de revenus et un scan de la signature manuscrite. Une fois ces documents envoyĂ©s, il ne faudra que deux jours pour que l’on reçoive un RIB Hello Bank temporaire vers lequel faire un premier dĂ©pĂ´t compris entre 10 et 300 euros, nĂ©cessaires pour valider la crĂ©ation du compte. Notez qu’il faut pouvoir justifier d’un revenu mensuel d’au moins 1 000 euros pour profiter de cette offre.Une fois le compte ouvert et la carte reçue, les 80 euros seront versĂ©s aux termes des 3 premiers mois.

Concernant les 100 euros supplémentaires, il suffit de souscrire à un mandat de mobilité bancaire via le service gratuit d’aide au changement de domiciliation bancaire Hello Start + dans les 12 premiers mois après l’ouverture de leur compte. Le bon d’achat d’une valeur totale de 100 euros est utilisable sous la forme de codes d’achat de valeurs différentes (de 10 € ou 100 €) commandés auprès des enseignes participant à l’opération. La notice de ce bon achat est accessible ici.

