Super prix chez Darty pour ce PC portable gaming MSI doté d’une RTX 4060

Avec sa fiche technique, le MSI Cyborg 15 offre des prestations solides pour combler les joueurs et joueuses assidues. Et, aujourd'hui, les intéressés économiseront 350 euros grâce à cette promotion disponible chez Darty.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, le PC portable MSI Cyborg est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant capable de faire tourner les jeux ultra dans de bonnes conditions. Et, pour couronner le tout, l’enseigne Darty vous fait économiser plus de 25 % sur ce modèle.

Les points forts du MSI Cyborg 15

Un écran 15,6″ FHD rafraîchi à 144 Hz

Le bon combo RTX 4060 + i5-12450H

16 Go de RAM + 512 Go SSD

Au départ à 1 299,99 euros, le PC portable MSI Cyborg 15 (A12VF-466FR) est actuellement en promotion à 999,99 euros sur le site Darty. Mais si vous passez par la boutique officielle du revendeur français via le site Rakuten, vous pouvez utiliser le code promo ORDI50 et l’obtenir à 949 euros.

Robuste et bien conçu

Le Cyborg 15 de MSI est une machine idéale pour les joueurs et joueuses qui privilégient la fluidité et les performances. Sa dalle IPS de 15,6 pouces affiche une définition FHD, qui propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz. C’est un atout non négligeable qui promet une excellente fluidité en jeu avec des images nettes et sans latences.

La plupart des appareils nomades destinés au gaming ne sont pas réputés pour leur compacité et leur légèreté. Le PC portable de MSI est assez imposant, avec 1,98 kg sur la balance et 22 mm d’épaisseur. Avec une allure qui parvient à se démarquer sans être trop clivant, le Cyborg 15 profite d’un design travaillé, soigné et robuste. Quant à la connectique, on peut compter sur la présence de deux ports USB A 3,2 Gen 1, un port USB C 3,2 Gen 1, et un port HDMI 2.1 en plus du port Ethernet, sans oublier la prise jack.

Une machine véloce pour jouer

Le principal intérêt de ce laptop reste sa configuration. Sous le capot, on a droit à un processeur Intel Core i5-12450H cadencé de 3,3 GHz à 4,4 GHz, associé à 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et couplé à une Nvidia GeForce RTX 4060. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les jeux gourmands du moment, y compris avec un niveau de graphismes élevé.

Cette puissance peut aussi être mise à l’œuvre dans d’autres domaines, comme la création de contenu (montage photo, vidéo, streaming, etc.). Attention cependant à la chauffe en pleine activité, même si MSI intègre un système de refroidissement dédié, la température peut monter dans une utilisation très poussée. Quant à l’autonomie, le constructeur promet une durée de huit heures d’utilisation, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants s’avèrent gourmands en ressources.

Pas intéressé par le MSI Cyborg 15 ? Notre guide dédié des meilleurs PC portables gamer du moment vous donne d’autres alternatives que nous recommandons également.

