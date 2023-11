Xiaomi divise par deux le prix de son routeur Wi-Fi, pourtant déjà pas cher

Le Mi Routeur 4A de Xiaomi n'a qu'un but : permettre de booster la couverture et les performances du Wi-Fi présent dans le domicile. Une solution efficace qui a en plus l'avantage d'afficher un prix vraiment contenu : Xiaomi le propose à 12,99 euros au lieu de 24,99 euros.

Celles et ceux qui doivent supporter la couverture Wi-Fi peu efficace de leur box Internet devraient se tourner sans attendre vers un routeur efficace, capable d’améliorer le signal de la connexion dans tout le domicile. Il existe aujourd’hui une abondance de routeurs sur le marché, mais certains parviennent à allier performances et petit prix. C’est par exemple le cas du Mi Routeur 4A de Xiaomi, dont le débit maximal peut grimper jusqu’à environ 1167 Mbps.

Les points essentiels du Mi Routeur 4A

Quatre antennes pour étendre au maximum la couverture Wi-Fi

Une vitesse maximale sans fil de 1167 Mbps

Supporte plusieurs appareils

Initialement affiché à 24,99 euros, le Mi Routeur 4A de Xiaomi est désormais vendu à 12,99 euros sur Cdiscount.

Un meilleur signal dans tout le domicile

Le boîtier du Mi Routeur 4A de Xiaomi, qui est d’ailleurs fabriqué à partir de matériaux recyclables, dispose de quatre antennes externes omnidirectionnelles : une configuration que l’on retrouve sur un grand nombre de routeurs sur le marché, mais qui permet avant tout d’améliorer les performances de transmission, y compris dans les grands domiciles : le signal peut ainsi mieux traverser les murs.

Ce qui convainc réellement sur ce routeur, ce sont évidemment ses performances. Le Mi Routeur 4A propose ainsi un débit bibande sans fil de 1167 Mbps (300 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 867 Mbps sur la bande 5 GHz). Pour rappel, la bande 2,4 GHz permet une transmission sur de plus grandes distances, avec une meilleure couverture et une meilleure pénétration à travers les murs, tandis que la bande 5 GHz promet des vitesses plus élevées. Dommage pour l’absence du Wi-Fi 6 en revanche.

Une bonne protection assurée

Parmi les autres atouts du routeur de Xiaomi, on compte aussi la prise en charge de Smart Connect, qui range les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sous le même nom de Wi-Fi (le SSID). De quoi éviter la confusion au moment de choisir le réseau Wi-Fi auquel on souhaite se connecter. Le Mi Routeur 4A est par ailleurs capable d’assurer une connexion stable pour 64 appareils au total, selon la marque.

Enfin, Xiaomi a voulu mettre le paquet sur la sécurité en permettant notamment à l’application Mi WiFi, reliée au routeur, d’envoyer une notification à son utilisateur si un appareil inconnu et suspect tente d’utiliser le signal Wi-Fi sans autorisation. Cet appareil peut ainsi être bloqué automatiquement ou manuellement.

