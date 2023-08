Ce PC portable doté d’un Ryzen 7 de dernière génération est une affaire en or

Si vous souhaitez changer votre équipement de travail pour la rentrée, vous pourrez vous tourner vers le laptop HP 14-EM0000NF, dont le principal atout est sa puce Ryzen 7 7730U, soit la dernière génération d'AMD. L'autre bonne nouvelle, c'est son prix qui baisse de 200 euros chez Ubaldi, qui le propose ainsi à 599 euros au lieu de 899 euros sur le site officiel.

À l’approche de la rentrée, certains travailleurs nomades souhaitent d’ores et déjà troquer leur ordinateur portable peu véloce contre une machine plus puissante. Équipé de la dernière génération en date des puces AMD Ryzen, le HP 14-EM0000NF est une bonne solution puisqu’il permet de faire tourner diverses taches de bureautique sans accroc. S’il vous fait déjà de l’œil, sachez que ce laptop bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 300 euros pour encore plus attirer votre attention.

Les principaux atouts du HP 14-EM0000NF

Un écran Full HD de 14 pouces

Combo Ryzen 7 7730U+ 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Compatible avec la charge rapide

Au lieu de 899 euros sur le site officiel, mais affiché au prix barré de 799 euros chez le marchand qui officie la promotion, le laptop HP 14-EM0000NF est désormais proposé à seulement 599 euros sur le site d’Ubaldi.

Un design passe-partout, mais un écran de qualité

Ce n’est pas sur le design que le laptop HP 14-EM0000NF parvient à se démarquer de la concurrence. On a en effet droit à une esthétique très sobre, avec un châssis en aluminium gris assez banal. Les amateurs de minimalisme devraient apprécier. Ce PC portable se rattrape tout de même avec sa légèreté : son poids plume de 1,4 kg le rend très facilement transportable, pratique pour le travail en mobilité. L’écran du HP 14-EM0000NF est tout de même le véritable atout de ce design, puisqu’on a ici droit à une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 14 pouces. Les bordures encadrant la dalle sont assez fines, ce qui permet de profiter d’une surface de travail suffisamment large.

Une configuration soignée

Là où le laptop HP 14-EM0000NF marque bien plus de points, c’est évidemment sur sa configuration soignée. Pour proposer de hautes performances, la marque a choisi d’opter pour la dernière génération des puces AMD Ryzen. Le HP 14-EM0000NF embarque donc une puce Ryzen 7 7730U octocore cadencée à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le PC portable est capable d’enchaîner diverses tâches gourmandes et maîtrise tout à fait le multitâche sans ralentissement. Le tout est par ailleurs rejoint par une puce Radeon Graphics, qui permet de faire tourner quelques jeux 2D peu exigeants. Il faut simplement retenir que cette machine n’a pas vocation à être utilisée pour du gaming exclusivement. Autrement, on peut aussi compter sur un SSD de 512 Go, qui permet de conserver un grand nombre de données tout en assurant des transferts et des lancements de la machine rapides.

Concernant l’autonomie de cette référence, le laptop HP 14-EM0000NF peut compter sur une batterie de 41 Wh. Selon la marque, celle-ci permet au PC portable de fonctionner durant une dizaine d’heures sur une seule charge. Bien sûr, cette durée peut varier en fonction des usages de l’utilisateur. On retient avant tout la compatibilité du modèle avec la charge rapide, qui offre en théorie la possibilité de passer de 0 à 50 % de batterie en 45 minutes environ. Enfin, pour ce qui est de la connectique, le HP 14-EM0000NF dispose d’un port USB-C, de deux ports USB-A, d’un port HDMI et d’une prise combinée casque/micro.

