La récente trottinette Ninebot avec 55 km d’autonomie est enfin en promotion

Ce soir, le 31 août dès minuit, les trottinettes en libre-service seront interdites dans la ville de Paris. Si ces véhicules étaient pratiques pour éviter les transports en commun et se rendre au travail plus rapidement, leur utilisation n'était pas assez encadrée selon les Parisiens, voire dangereuse. Cela ne veut pas dire que les trottinettes sont toutes proscrites à Paris, vous pouvez toujours vous offrir cette récente Ninebot F2 Pro à 549 euros au lieu de 649 euros chez Decathlon.

Lors du MWC de Barcelone dédié à la présentation des derniers appareils mobiles, les trottinettes électriques ont, elles aussi, pris la lumière, en particulier les nouveaux modèles de la série F2 de Segway Ninebot. Le constructeur va à l’essentiel avec un argument de vente aussi pragmatique que séduisant : un moteur d’une puissance de 900 W. En ce moment, le modèle Pro de cette série F2 profite d’une réduction de 100 euros sur son prix de lancement.

La Ninebot Segway KickScooter F2 Pro Powered en bref

Un moteur de 900 W pour franchir les pentes jusqu’à 22 %

Une autonomie de 55 km !

La possibilité de la géolocaliser avec l’application de Segway-Ninebot

Au lieu de 649 euros lors de son lancement, la Ninebot Segway KickScooter F2 Pro Powered est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez Decathlon.

Une trottinette de ville équilibrée et connectée

La Segway Ninebot F2 Pro est la trottinette électrique la plus puissante de sa gamme, mais commençons plutôt par l’essentiel : cette trottinette est un savant alliage entre confort et sécurité. Avec les pneus tubeless de 10 pouces quasi-increvables et la suspension avec un débattement de 35 mm, la tenue de route est particulièrement agréable, même sur les pavés et autres routes inégales. De plus, le guidon haut et large permet un certain confort durant la conduite.

Segway Ninebot n’a pas négligé la sécurité du conducteur durant la conception de la F2 Pro, on y retrouve des clignotants et un avertisseur sonore (vital lorsqu’on conduit à Paris !) mais aussi un plateau anti-dérapant. Il faut également noter la présence d’un phare avant LED capable d’éclairer jusqu’à plus de 13 mètres, essentiel pour la conduite nocturne, ainsi qu’un système de freinage à disque à l’avant et électronique à l’arrière. Enfin, et c’est un must-have, cette trottinette est géolocalisable grâce à l’application Segway-Ninebot, ce qui peut sauver la mise en cas de vol par exemple.

Une trottinette électrique qui a de la puissance à revendre

C’est le principal argument de vente de la Segway Ninebot F2 Pro : un moteur sans balais d’une puissance de 900 W, une puissance suffisante pour grimper les pentes inclinées jusqu’à 22 %. Avec lui, atteindre la limite légale des 25 km/h est l’affaire d’une poignée de secondes seulement, même si nous sommes plutôt du genre à vous encourager à conduire prudemment, avec un casque, et à s’aider des modes de conduite et de l’écran LCD pour garder un œil sur son allure.

Cette trottinette gagne aussi des points au niveau de l’autonomie. Grâce à sa batterie de 460 Wh, elle est estimée à 55 km, ce qui est énorme pour un modèle du milieu de gamme. Cette donnée dépend cependant de plusieurs facteurs allant du poids de l’utilisateur à la température extérieure. L’humidité n’est pas à craindre puisque la trottinette a une certification d’étanchéité IPX5 et la batterie a une certification IPX7. Une batterie de cette capacité est cependant plus lourde et cela se répercute sur le poids de la trottinette, celle-ci pèse tout de même 18,5 kg.

Afin de comparer le Ninebot Segway KickScooter F2 Pro Powered avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

