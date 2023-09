Vous êtes client Livebox ? Orange imite Free avec un forfait mobile offert

C'est l'heure des cadeaux côté opérateurs pour la rentrée. Cette fois-ci c'est au tour d'Orange qui propose à tous ses clients box un forfait mobile gratuitement, un peu à la manière de Free.

Décidément, les opérateurs télécom, plus particulièrement côté box Internet, sont généreux en ce moment. Après Free et ses offres box avec abonnements offerts à Canal+ Ciné séries et Disney Plus, c’est au tour d’Orange de dégainer un deal bien pratique.

L’opérateur vient, en effet, de lancer une nouvelle opération permettant pour chaque client Livebox, nouveaux comme anciens, de bénéficier gratuitement d’un forfait mobile de 2h + SMS/MMS illimité et 100 Mo de data. Une offre semblable à ce que propose Free depuis des années à une exception près : L’offre est valable pendant 12 mois puis retombe à son tarif habituel de 5,99 €/mois. Notez cependant que celle-ci est totalement sans engagement et qu’il est possible d’y mettre fin avant de subir le changement tarifaire.

Orange se la joue comme Free

Avec cette nouvelle offre, Orange souhaite encore créer une synergie entre sa branche mobile et box. Une manière, sans doute, de créer un produit d’appel et mettre aussi en avant ses packs Internet+ mobile (anciennement appelés Open) déjà présents depuis quelques années et permettant d’économiser sur ses abonnements télécoms mensuels.

Pour rappel, voici l’offre globale côté Box internet chez Orange :

Livebox Fibre : Livebox 5 jusqu’à 500 Mb/s asymétrique + TV d’Orange 140 chaines + Appel illimité vers les fixes pour 24,99 euros par mois pendant un an (puis 42,99 euros par mois)

: Livebox 5 jusqu’à 500 Mb/s asymétrique + TV d’Orange 140 chaines + Appel illimité vers les fixes pour 24,99 euros par mois pendant un an (puis 42,99 euros par mois) Livebox Up Fibre : Livebox 5 jusqu’à 2Gb/s partagés en téléchargement et 600 Mb/s en envoi + TV d’Orange 140 chaines + Appel illimité vers les fixes et les mobiles depuis la France, l’Europe, les DOM et le Canada pour 32,99 euros par mois pendant un an (puis 50,99 euros par mois)

: Livebox 5 jusqu’à 2Gb/s partagés en téléchargement et 600 Mb/s en envoi + TV d’Orange 140 chaines + Appel illimité vers les fixes et les mobiles depuis la France, l’Europe, les DOM et le Canada pour 32,99 euros par mois pendant un an (puis 50,99 euros par mois) Livebox Max Fibre : Livebox 6 jusqu’à 2Gb/s partagés en téléchargement et 600 Mb/s en envoi + TV d’Orange 140 chaines + Appel illimité vers les fixes et les mobiles depuis la France, l’Europe, les DOM et le Canada pour 37,99 euros par mois pendant un an (puis 55,99 euros par mois)

