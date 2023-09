Pas besoin de se ruiner pour de nouveaux écouteurs sans fil avec les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Envie d’écouteurs sans fil, mais le prix vous freine ? Il existe quelques références pas chères intéressantes, comme les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite qui sont en promotion à 17,90 euros contre 29,99 euros habituellement.

Loin d’être les meilleurs true wireless disponibles sur le marché, les Redmi Buds 3 Lite sont en revanche parfaits pour celles et ceux dont le budget est serré et les exigences sont minimes. Visuellement, ces écouteurs proposent une finition loin d’être bâclée, et le son est plus que correct pour le tarif du jour, puisqu’ils ne coutent que 17 euros.

Les atouts des Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Des écouteurs au format bouton, mais intra-auriculaires

Un son correct (codecs AAC et SBC)

Une bonne autonomie

Initialement vendus à 29,99 euros sur le site de la marque, les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite se négocient à 17,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite au meilleur prix ?

Des écouteurs agréables à porter

Les Redmi Buds 3 Lite ont beau être des écouteurs entrée de gamme, Xiaomi a trouvé des arguments convaincants pour les rendre attrayants. Le design du boitier est classique avec les bords arrondis, et une finition très réussie. Quant aux oreillettes, on trouve le format bouton, c’est-à-dire sans tige, mais avec un design intra-auriculaire.

L’ergonomie a été travaillée pour que vous puissiez les porter agréablement et sur de longue session d’écoute, puisqu’ils ne pèsent que 4,2 g chacun. Autrement, ce modèle ne craint pas la poussière ainsi que les jets d’eau. Sa certification IP54 fait que vous pouvez les porter sous la pluie.

Une qualité audio satisfaisante pour le prix

Les Xiaomi Buds 3 Lite ne disposent pas de la réduction de bruit active, mais grâce à leurs embouts en silicone, ils assurent une bonne isolation passive dans la grande majorité des cas sans pousser le volume. En revanche, on a droit à un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus claire avec votre interlocuteur et sans être perturbé par le bruit autour de vous.

Pour la partie audio, on retrouve les codecs SBC et AAC qui seront largement suffisants pour écouter vos playlists sur votre plateforme de streaming. À ce tarif, la qualité audio est satisfaisante, sans naturellement se mesurer aux écouteurs plus haut de gamme. Quant à l’autonomie, la marque annonce 5 heures d’écoute consécutive, et 18 heures avec le boîtier de charge, lequel se recharge via son port USB-C.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avec un prix tout aussi accessible, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans-fil pas chers : notre sélection en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.