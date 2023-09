Ce pack 2 caméras 4K avec charge solaire et reconnaissance faciale est à -22 %

La caméra EufyCam S330 profite non seulement d’une excellente définition, elle est équipée d’un système de reconnaissance faciale pour surveiller au mieux votre domicile. En ce moment, le lot de 2 passe de 549 euros à 429 euros.

Eufy Security compte un bon nombre de caméras de surveillance dans son catalogue et le modèle S330 est très complet. Elle est capable de filmer en 4K, même de nuit et se trouve même censée reconnaître vos proches pour augmenter la sécurité de la maison, grâce à sa reconnaissance faciale. Elle a de nombreux atouts à faire valoir, et aujourd’hui, elle est proposée dans un pack avec 120 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir de la eufyCam S330

Deux caméras sans fil avec panneaux solaire intégrés

Enregistre les vidéos en 4K

Une vision nocturne et détecte les mouvements

Avec un prix barré à 549 euros, le lot de deux caméras eufyCam S330 est disponible en promotion à 429,99 euros sur le site d’Amazon.

Des caméras simples à installer et pratique

La Eufy S330 prend une apparence moins commune que les autres références du marché avec son format rectangulaire. Ce choix n’est pas sans importance, puisqu’il permet d’accueillir un panneau solaire. D’après la marque, 3 heures d’ensoleillement par jour suffisent à la faire fonctionner. Un bon moyen de rassurer les personnes, et d’éviter de recharger constamment l’appareil. Quant à son autonomie, le constructeur assure 1 an d’utilisation, mais cela est amené à diminuer en fonction de l’utilisation.

Pour l’installation, elle se fait simplement. Elle peut être placée n’importe où grâce à sa petite taille et à sa conception sans fil. Pas d’inquiétude à avoir non plus sur sa robustesse. Avec sa certification IP67, la caméra de la marque Eufy est capable de résister aux intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides.

Un véritable œil de Lynx

Avec ces caméras, la qualité des images est impeccable grâce à sa définition en 4K. Les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. Elle profite d’un angle de vision de 135° afin de surveiller une zone plus large et propose même un zoom x8 pour pouvoir voir plus loin plus précisément. Même la nuit tombée, la qualité est au rendez-vous et les images sont en couleurs grâce au capteur Starlight et au projecteur intégrés. Et, si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Son point fort réside notamment dans sa capacité à reconnaître les visages. Elle pourra alors identifier vos proches, ou avertir si un inconnu est rentré chez vous. La EufyCam S330 vous envoie une notification sur votre téléphone avec, en prime, une photo de la personne. Parfait donc pour éviter les fausses alertes. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez et de définir des zones de surveillances qui vous semblent sensibles. Les images sont directement stockées localement avec 16 Go et jusqu’à 16 To avec le HomeBase. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

Afin de comparer la caméra Eufy avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2023.

