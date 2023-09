Excellent prix pour ce laptop MSI gaming doté d’une RTX 4050 et d’un i5 12e gen

Entre sa RTX 4050, son i5 de 12e génération, son SSD généreux ou encore son écran 144 Hz, le PC portable gamer MSI Crosshair 15 devrait convenir aux joueurs les plus exigeants. L'avantage, c'est qu'il n'est plus aussi cher qu'avant, puisque Amazon le propose à 969 euros au lieu de 1 299 euros.

Si les laptops gaming les plus puissants sont affichés à des prix très élevés la plupart du temps, il est tout de même possible de faire de très bonnes affaires grâce à des promotions appliquées sur des références pointues. Par exemple, le MSI Crosshair 15, dont la fiche technique comporte entre autres une récente RTX 4050 et une puce Intel Core i5 de 12e génération, bénéficie actuellement d’une promotion de 25 % qui rend son rapport qualité/prix encore meilleur.

Les points essentiels du MSI Crosshair 15

Un écran FHD de 15 pouces rafraîchi à 144 Hz

Combo RTX 4050 + i5 de 12e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 299 euros, le MSI Crosshair 15 est désormais proposé à 969 euros sur Amazon.

Un écran réactif et une grande diagonale pratique

On ne peut pas dire que le MSI Crosshair 15 ne ressemble pas au laptop gaming typique. Entre son clavier rétroéclairé dans des tons bleu, vert et jaune, ses quatre touches correspondant aux principales commandes de mouvement bien mises en évidence ou encore les lignes anguleuses de son châssis, ce modèle peut convenir aux joueurs en quête d’une machine au design original et affirmé.

L’écran est tout aussi taillé pour le gaming : on a ici droit à une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces. Ajoutons à cela des angles de vision parfaits pour le jeu, soit l’assurance de profiter de la même qualité d’image sur toute la surface de l’écran. On peut aussi compter sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui offre ainsi une fluidité exemplaire au cours de chaque combo.

Une configuration puissante

Côté performances, le MSI Crosshair 15 est propulsé par une puce Intel Core i5-12450H, cadencée à 3,30 GHz (boost jusqu’à 4,40 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Une récente carte graphique RTX 4050 accompagne le tout. En bref, cette configuration permet de faire tourner n’importe quel jeu AAA en 1080p, mais l’utilisation de certaines fonctionnalités comme le ray-tracing ne se fera pas sans sacrifices de FPS. Un SSD de 512 Go complète le tout et propose non seulement une capacité de stockage considérable, mais aussi des lancements plus rapides de votre machine ainsi que des temps de chargements réduits pour plus de réactivité.

Enfin, concernant l’autonomie du PC portable, ce dernier intègre une batterie de 53,5 Wh, en théorie capable d’assurer une durée d’utilisation de quatre heures. Rappelons que l’autonomie des PC portables dédiés au gaming, traditionnellement très gourmands en énergie, ne fait généralement pas partie de leurs points forts. De son côté, la connectique du MSI Crosshair 15 se compose d’un port USB-A, de trois ports USB-C, d’un port HDMI 2.1, d’un port RJ45 et d’un port jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles puissants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

