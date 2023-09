Canal+ revient avec son offre VOD complète à -50 % pour les moins de 26 ans

Canal+ propose des packs VOD très complets pour moins cher et cette fois-ci c'est une offre spécifique pour les moins de 26 ans à moitié prix et sana engagement qui est mise en avant pour 22,99 euros par mois au lieu de 45,99 euros par mois.

Depuis quelque temps maintenant, Canal+ est devenu une véritable place forte du monde de la VOD en France, notamment en proposant des offres regroupant la plupart des plateformes de VOD à un prix moindre. Cette fois-ci, Canal+met en avant une offre s’adressant aux moins de 26 ans avec un pack « Cine Series » sans engagement à prix très avantageux.

Que propose ce pack Cine Series chez Canal+ ?

Les chaînes thématiques Canal+ et la VOD en plus de la TNT en direct et à la demande

Un abonnement à Netflix, Disney +, OCS, APPle TV+ et Paramount+ inclus

Accessible pour 2 utilisateurs en même temps sur tous les supports TV et mobile

Le pack Canal + Cine Series regroupant l’offre de base canal+ et ses contenus Cine et séries en plus d’un abonnement à Netflix, Disney +, OCS, Apple TV+ et Paramount+ est en ce moment proposé pour les moins de 26 ans est proposé à 22,99 euros par mois pour les moins de 26 ans, le tout sans engagement et sans condition de durée.

Quasiment toute l’offre VOD en streaming dans un même abonnement pas cher

Le catalogue de canal + comprend les cases thématiques comme Canal + grand écran, Séries, Docs, Kids et la chaîne Canal + en décalé. Tout ceci en complément des chaînes TNT accessibles en HD. Dans tous les cas, les amateurs de cinéma et de séries seront aux anges avec une offre de contenu florissante via ses bouquets VOD Cinéma, documentaire et jeunesse.

Mais là où cette offre prend tout son intérêt, c’est dans le catalogue de service VOD tiers. L’offre comprend un abonnement à Netflix (en version standard), un abonnement à Disney + mais aussi à Apple TV+, à OCS et même Paramount+. C’est ni plus ni moins que l’offre VOD la plus importante du marché en un seul abonnement. Il ne manque finalement que Prime Video pour être véritablement au complet.

Le tout est visionnable depuis votre TV ou via un compte que vous aurez préalablement créé et que vous pouvez faire partager aux membres de la famille ou à votre cercle d’amis.

La VOD et la TV depuis n’importe où

L’autre grande force de Canal+ c’est la flexibilité de sa plateforme qui permet à ses abonnées d’avoir accès aux chaînes ainsi qu’aux VOD depuis n’importe quel appareil. : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. L’application MyCanal disponible sur les plateformes Android et iOS est très simple d’utilisation et permet de switcher entre la TV en direct et aux catalogues en streaming. Et si vous disposez uniquement d’un ordinateur, vous pouvez tout simplement vous identifier depuis le site de Canal+. Pour les plus technophiles, il y a aussi la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

myCANAL Télécharger gratuitement

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).