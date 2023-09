Toujours recommandable, la Samsung Galaxy Watch 4 est à moitié prix sur Amazon

Même après deux ans sa sortie, la Samsung Galaxy Watch 4 reste une montre intéressante. Elle n’est certes pas sans défaut, aujourd’hui, elle est idéale pour satisfaire les personnes souhaitant s’essayer aux smartwatch, le tout pour 132 euros, au lieu de 269 euros au départ.

Alors que les Samsung Galaxy Watch 6 sont disponibles depuis peu, il est toujours intéressant de se tourner vers les anciens modèles pour faire des économies. La Watch 4 par exemple, garde de bons arguments : une montre soignée avec un bel écran Oled, une expérience logicielle réussie et un suivi côté sport et santé précis. Et la bonne nouvelle aujourd’hui, c’est qu’on la trouve à moitié prix.

Ce qu’on apprécie avec la Samsung Galaxy Watch 4

Un joli design avec un écran de belle facture

Un GPS précis et un bon suivi

Une interface intuitive et agréable : One UI + Wear OS

Disponible à sa sortie à 269 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 (en version 40 mm) se trouve maintenant à 131,98 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 4 au meilleur prix ?

En quoi la Samsung Galaxy Watch 4 est-elle toujours intéressante ?

La Samsung Galaxy Watch 4 soigne son apparence et mise sur la simplicité avec son boîtier sans lunette rotative. Au poignet, elle est donc plutôt discrète et légère (30 g), et laisse découvrir un bel écran Oled de 1,2 pouce (pour le modèle 40 mm). La navigation est d’ailleurs fluide et simple grâce à l’interface One UI Watch et WearOS, qui donne accès à un large panel d’application du Play Store, directement depuis la montre — d’ailleurs la dispose de 16 Go de stockage.

Pour assurer un suivi précis des séances sportives, la Galaxy Watch 4 est truffée de capteurs pour suivre votre activité, en passant par le GPS pour suivre votre parcours, un capteur de pression sanguine, un électrocardiogramme (ECG), etc. Elle est aussi capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. En revanche, l’autonomie n’est pas son point fort. La version 40 mm aura du mal à tenir une journée si votre utilisation est intensive. Attendez-vous à devoir la recharger souvent. Enfin sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour plus d’informations, nous vous invitions à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 4.

Pour comparer la Samsung Galaxy Watch 4 avec les meilleures références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.