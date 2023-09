L’atypique Nothing Phone (2) se négocie déjà moins cher sur Amazon

Une puce plus puissante, un design raffiné et une expérience logicielle peaufinée, le Nothing Phone (2) a de belles choses à offrir. Le plus ? Son prix qui diminue sur Amazon et passe à 677 euros contre 729 euros au départ.

Après avoir conçu son premier smartphone, Nothing revient avec son Phone (2). Un produit qui garde le design transparent de son prédécesseur avec quelques différences et améliorations. Ce modèle se veut plus haut de gamme, et s’accompagne donc d’une hausse de prix, mais, grâce à cette promotion, il coûte près de 10 % de moins.

Le Nothing Phone (2), c’est quoi ?

Un design atypique, avec le Glyph

Des performances à la hauteur grâce au Snapdragon 8+ Gen 1

Nothing OS 2.0 : le plein de widgets

Proposé à 729 euros dans sa version 12 + 256 Go, le Nothing Phone (2) est actuellement moins cher sur Amazon : soit 677,95 euros. On trouve également la version 512 Go à 799 euros au lieu de 849 euros.

Un design toujours transparent, mais différent

Le Nothing Phone (2) garde son look atypique avec son glyphe et son look transparent, mais avec pas mal de changements. On a des finitions plus travaillées, le verre à l’arrière est désormais bombée. Cela donne plus de place aux reflets en tout genre, et il faut bien le dire, à nos yeux, le smartphone n’en est que plus somptueux.

L’avant comporte toujours un écran plat dont les bordures sont plus fines, et la diagonale légèrement plus grande. L’Oled fait une nouvelle fois des merveilles. L’écran en FHD offre des couleurs naturelles, une finesse d’affichage très correcte et une luminosité maitrisée. Il est amplement suffisant pour profiter de vos contenus. Il profite aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporte une navigation fluide et agréable dans l’interface. S’agissant d’une dalle LTPO, le taux peut descendre jusqu’à 10 Hz.

Une puce plus véloce

Du côté de l’animation, la deuxième génération du Nothing Phone s’appuie sur une puce plus haut de gamme. Avec le Snapdragon 8+ Gen 1 couplé ici à 12 Go de RAM, l’appareil est meilleur sur tous les points, que ce soit pour la rapidité d’exécution ou les performances sur les jeux 3D. Il est d’ailleurs un excellent compagnon pour les aficionados des jeux mobile, il fera tout tourner sans souci et sans chauffe. On retrouve l’interface Nothing OS (version 2.0) basé sur Android 13. Elle ressemble beaucoup à la Pixel Experience et mise sur la présence de très nombreux widgets.

Sur la partie autonomie, la marque intègre une batterie de 4 700 mAh, soit 200 mAh de plus que le premier modèle. Dans les faits, le Phone (2) assure une journée d’utilisation sans problème, mais difficile d’embrayer sur une deuxième journée complète. Quant à la recharge, il est compatible avec une charge de 45 W, mais le smartphone n’est pas fourni avec un chargeur dans sa boîte. Pour vous donner une idée, nous avons utilisé un chargeur officiel Samsung de 45 W et en partant de 5 %, le téléphone met 45 minutes pour atteindre 92 % d’autonomie. C’est plutôt confortable.

Pour en apprendre davantage, voici notre test sur le Nothing Phone (2).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

