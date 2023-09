SSD pas cher pour PS5 : le Crucial P5 Plus 1 To avec dissipateur est à -40 %

Cette rentrée vidéoludique est marquée par de nombreuses sorties telles que le nouvel Assassin's Creed et le deuxième volet de Marvel's Spider-Man, autant dire que le stockage de la PS5 risque d'en prendre un coup. Pour ne pas choisir quels jeux supprimer afin de gagner de la place, un SSD NVMe est tout indiqué et ce Crucial P5 Plus compatible avec la console de Sony voit son prix chuter de 121,99 euros à 77,99 euros dans sa version de 1 To.

L’espace de stockage de la PS5 étant limité à 667 Go, il peut vite arriver à saturation, d’autant plus que les jeux dépassant les 100 Go se font plus nombreux depuis quelques temps. Sony a alors apporté une mise à jour à sa console en intégrant un slot où installer un deuxième SSD et augmenter ainsi l’espace de stockage, mais celui-ci doit respecter certains critères. Le Crucial P5 Plus coche toutes les cases, sans compter qu’il est moins cher de 44 euros en ce moment.

Le Crucial P5 Plus en résumé

Une vitesse de lecture s’élevant jusqu’à 6600 Mo/s

Un dissipateur thermique inclus

Une garantie constructeur de 5 ans

Au lieu de 121,99 euros habituellement, le Crucial P5 Plus (1 To) est maintenant disponible en promotion à 77,99 euros chez Amazon.

Une version conçue spécialement pour la PS5

Les premiers modèles de Crucial P5 Plus étaient dépourvus de dissipateur thermique, ce qui laisse à penser que cette version a été conçue spécialement pour la PS5. En effet, Sony recommande chaudement cet accessoire grâce auquel les performances du SSD restent stables malgré la hausse de la température, cela permet également de protéger ses composants qui pourraient être mis à mal par la chaleur de la console.

Pour ce qui est des performances, le constructeur américain annonce une vitesse de lecture séquentielle de 6 600 Mo/s, ce qui est amplement suffisant pour tenir le rythme, Sony recommandant une vitesse minimale de 5 500 Mo/s. La vitesse d’écriture séquentielle s’élève à 5 000 Mo/s. Ce n’est pas aussi élevé que le haut du panier des SSD en interface PCIe 4.0, mais dans la pratique, c’est suffisamment rapide pour exécuter des tâches du quotidien ou pour les temps de chargement des jeux.

Un SSD durable qui va aussi bien dans un PC

Afin de prouver la fiabilité de son produit, Crucial dote son P5 Plus d’une garantie constructeur de 5 ans, sachant que la plupart des concurrents se rabattent sur une garantie de 3 ans. De plus, une endurance de 600 TBW par To de stockage est annoncée, cela signifie que le SSD est capable d’écrire 600 To de données avant de montrer des signes de dysfonctionnement. Cela équivaut à écrire quotidiennement 100 Go de données pendant plus de 16 ans avant de voir apparaître les premiers signes d’agonie.

Un moment ou l’autre, un SSD devient indispensable pour tout propriétaire de PS5. 1000 Go, c’est salvateur, et si certains craignent le moment de l’installation, la rédaction de Frandroid a rédigé ce tuto à suivre pas à pas. Il faut simplement s’armer d’un tournevis cruciforme et d’un peu de patience. Enfin, le Crucial P5 Plus fonctionne aussi bien dans un PC, là aussi le dissipateur de chaleur est particulièrement apprécié, ainsi que les débits capables d’exécuter les logiciels à la vitesse de l’éclair.

Afin de comparer le Crucial P5 Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les SSD M.2 et disques durs externes compatibles avec la PS5.

