Moins de 500 € pour un laptop avec un Ryzen 5 de dernière génération, c’est ce qu’on appelle un excellent rapport qualité-prix

Envie d’investir dans un PC portable efficace et fonctionnel au quotidien, sans payer le prix fort ? Cet Acer Aspire 3 devrait vous plaire, puisqu’il intègre un Ryzen 5 de dernière génération pour seulement 459,99 euros !

Si vous recherchez un ordinateur portable à la fois efficace et abordable, l’Acer Aspire 3 saura combler vos attentes. Il tire profit d’une puce Ryzen 5 de dernière génération pour offrir de belles performances au quotidien et améliore son rapport qualité-prix aujourd’hui grâce à cette remise de 190 euros.

L’essentiel à retenir de l’Acer Aspire 3

Un grand un écran de 15,6 pouces, dans un design compact

Un processeur AMD Ryzen 5 7520U avec 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go et une bonne autonomie

Habituellement proposé à 649 euros, l’ordinateur portable Acer Aspire 3 A315-24P-R7AS profite de 29 % de remise et s’affiche à présent à 459,99 euros sur Amazon.

Un design soigné et un écran confortable

Cet Aspire 3 convient pour un usage quotidien, entre loisirs et travail. Sa dalle mesure 15,6 pouces et propose une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) appréciable. Elle est de bonne facture, avec des bordures assez fines et sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Même avec une diagonale de 15,6 pouces, Acer tient à satisfaire les utilisateurs nomades et opte pour une structure légère. Avec 18 mm d’épaisseur et 1,7 kg, l’appareil est facile à transporter pour leurs déplacements. Pour ce qui est du design, l’Acer Aspire 3 est sobre et élégant avec une belle finition argentée, il peut se fondre parfaitement dans un environnement de travail.

Un bon outil de travail

Ce laptop est animé par une puce Ryzen AMD Ryzen 5 7520U, cadencée à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,3 GHz) et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le laptop s’en sortira très bien dans la plupart des tâches, comme la navigation web, le lancement de vidéos ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.) sans trop pousser. On apprécie également le SSD ultra rapide de 512 Go qui permettra un démarrage rapide et un accès aux données qui l’est tout autant.

Enfin, ce PC portable embarque une batterie à trois cellules de 41 Wh capable de tenir jusqu’à 12 heures d’affilée, selon le constructeur taïwanais. Grâce à cette autonomie, il peut facilement tenir une grosse journée de travail et être encore utilisé le soir pour regarder une série avant d’avoir besoin d’être rechargé. Quant à la connectique, il embarque le strict minimum au niveau de la connectique, à savoir deux ports USB-A 3,2, un port USB-C et un port HDMI, sans oublier le port jack 3.5 mm.

Intéressés de découvrir d’autres références à petit prix ? Voilà notre sélection des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.