Pas besoin de dépenser une fortune dans un chargeur rapide avec le Honor 66 W à -40 %

Si vous avez besoin d'un nouveau chargeur, le prix peut vite monter selon la marque et la puissance. Bonne nouvelle : ce chargeur rapide Honor de 66 W passe de 49,90 euros à 29,90 euros seulement.

À présent, de nombreux constructeurs retirent le bloc de charge dans la boîte des smartphones. Et si en général en avoir un capable de délivrer suffisamment de puissance pour nourrir la batterie de votre smartphone, demande un bon budget, ce n’est le cas avec celui de Honor : il est actuellement 40 % moins cher.

Les points forts du Honor SuperCharge 66 W

Le chargeur officiel d’une capacité de 66 W

Adapte la charge selon les besoins des appareils

Une interface USB-C compatible avec un grand nombre d’appareils

Le Honor SuperCharge 66 W est vendu à 49,90 euros, mais en appliquant le code AAC20, le chargeur revient à 29,90 euros sur le site officiel.

Recharge rapidement vos appareils

Le chargeur Honor profite d’un format compact qui le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage — idéal pour ne pas avoir une multitude de chargeurs sur soi. Il propose une puissance de 66 W dans un petit format, soit de quoi alimenter un smartphone, une tablette ou même un ordinateur.

Un chargeur fiable pour tous

L’un des grands atouts, en plus de sa puissance de recharge, est sa compatibilité avec tous les appareils grand public du marché. Il intègre une interface USB-C, mais aussi une puce capable de reconnaître le protocole de charge de plusieurs appareils. Un avantage, qui permet recharger aussi bien un smartphone qu’une tablette, une montre connectée ou une paire d’écouteurs sans fil, et ce, que l’appareil ait été conçu par Samsung, Apple, Xiaomi, Google ou Honor bien évidemment.

Cette puce ajuste automatiquement la puissance de sortie pour éviter la surchauffe. La marque a d’ailleurs passé plusieurs tests de fiabilité pour que vous puissiez l’utiliser en toute sécurité. On retrouve ainsi une protection contre les courts-circuits, la surintensité ainsi que les sous-tensions et les surtensions, la surchauffe et même la foudre. Et si jamais tout cela ne suffisait pas, la coque extérieure du chargeur est hautement ignifuge et est capable d’absorber la chaleur.

