Voici le deal parfait pour jouer à EA FC24 pour seulement 1 euro sur PS5

Si vous aviez prévu d'acheter le dernier EA FC24 sur PS5 le jour de sa sortie, cette offre pour l'EA Play vous permettant d'y jouer pour seulement un euro pourrait fortement vous intéresser.

FIFA est mort, vive EA Sports FC ! C’est sous ce nouveau nom que la franchisse de simulation footballistique la plus célèbre fera sa rentrée comme chaque année. Et si vous n’étiez pas prêt à débourser les 80 euros minimum demandés pour vous y essayer le jour de sa sortie sur PS5, ce bon plan saura trouver toute votre attention. En effet, pendant encore 2 semaines, il est possible d’obtenir pour un euro seulement un abonnement d’un mois au service d’abonnement EA Play, lui-même donnant l’accès au jeu durant quelques heures le jour de sa sortie le 29 septembre prochain.

En quoi cette offre est-elle intéressante ?

Un abonnement au service EA Play à un euro pour un mois

Près de 100 jeux de l’éditeur sur PS4 et PS5

Des essais de jeux pendant 10h le jour de leur sortie, dont EA FC24

Jusqu’au 30 septembre 2023, il est possible d’obtenir un abonnement d’un mois à l’EA Play sur PS4 et PS5 pour seulement 0,99 centime au lieu de 3,99 euros habituellement. C’est une occasion parfaite pour essayer, entre autres, EA Sport FC24 à moindres frais.

Notez tout de même qu’il s’agit du prix valable pendant le premier mois d’abonnement avant qu’il passe au prix habituel de 3,99 euros mensuel. Vous avez tout de même la possibilité de ne pas renouveler l’abonnement au bout du premier mois.

EA Play, qu’est-ce que c’est ?

EA Play est un service d’abonnement de jeu proposé par Electronic Arts (EA). Il offre aux abonnés un accès à une bibliothèque en constante évolution de jeux EA, notamment des titres populaires tels que FIFA (ex- EA FC), Battlefield, Need for Speed et bien d’autres sus licences, notamment Star Wars avec la série des Battlefront ou le dernier Jedi: Survivor. Les abonnés bénéficient également d’avantages supplémentaires, tels que des essais anticipés de nouveaux jeux EA, des remises sur les achats de jeux EA, et l’accès à du contenu bonus, comme des packs de joueurs pour les jeux de sport. EA Play est disponible sur différentes plateformes, y compris PC, Xbox et PlayStation.

10h pour essayer les derniers jeux EA à la leur sortie

C’est sans doute la meilleure valeur ajoutée de cet abonnement : la possibilité de jouer pendant 10h aux derniers jeux de l’éditeur, et forcément, EA FC24 en fait partie. Une bonne façon de s’essayer à des titres sans coupure de contenus avant de se décider à les achter définitivement (ou d’attendre qu’ils soient disponibles sans contraintes au bout d’un certain temps)

Notez aussi que l’abonnement donne droit à des réductions de prix sur l’achat des jeux. Par exemple, une fois abonné, il est possible d’acheter EA FC24 avec 10 % de réduction, soit 72 euros au lieu de 79,99. Si jamais vous êtes pleinement satisfait, vous pouvez également souscrire à EA Play Pro pour ne plus avoir de limite de temps sur les derniers jeux sorties, tout en bénéficiant de l’accès à d’autres titres non disponibles dans l’abonnement de base.

