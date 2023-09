Xiaomi fait perdre 30 % au prix de sa caméra extérieure qui filme en 1080p

Véritable touche à tout, Xiaomi compte un bon nombre de produits, dont des caméras de surveillance. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p en est une conçue pour l'extérieur, et se montre efficace pour surveiller les alentours de votre domicile, et cela, pour seulement 69,99 euros contre 99,99 euros de base.

Xiaomi propose plusieurs caméras de surveillances, mais jusqu’ici la marque n’en proposait pas pour l’extérieur dans son catalogue. Aujourd’hui, on trouve la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, qui comme son nom l’indique, est dédié pour l’extérieur. Cette solution suffit pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout, qu’en ce moment, elle coûte 25 euros de moins.

La Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, c’est quoi ?

Une caméra extérieure sans fil simple à installer

Enregistre des images de bonne qualité en 1080p

Filme de nuit et détecte les mouvements

La Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est sorti au prix de 99,99 euros, mais sur le site du constructeur, elle se négocie désormais à seulement 69,99 euros.

Une caméra bien pensée pour l’extérieur

Esthétiquement, la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p semble tout à fait ordinaire. Avec son revêtement en plastique blanc, et sa coque tout en rondeur, la caméra ne fera pas tache devant votre entrée. Là où elle se démarque, c’est en intégrant une structure à vis antivol afin d’empêcher le vol de la caméra. Difficile à démonter donc, Xiaomi l’équipe d’un gyroscope capable de détecter les mouvements, et vous alertera en temps réel sur votre téléphone si quelqu’un tente de déloger l’appareil.

Un produit robuste, qui est capable de résister aux intempéries et peut fonctionner normalement par temps chaud et froid avec des températures allant de -20 ° à 50 ° degrés Celsius. Et grâce à sa certification IP65, la Mi Wireless Outdoor Security Camera assure ainsi la surveillance de votre maison toute l’année. D’ailleurs, pour qu’elle puisse tenir un moment, la marque y intègre une batterie de 5 700 mAh assurant 90 jours d’autonomie, soit 3 mois — elle se charge via un port USB-C. Pour l’installation, elle se fait sans trop de difficulté puisque l’appareil est sans fil, mais nécessite d’une base (inclus ici) pour fonctionner.

Avec un bon rendu d’image

En termes de performances, la caméra extérieure de Xiaomi filme en 1080p avec un angle de vision à 130 degrés pour surveiller une zone plus étendue grâce à un objectif grand-angle. Côté qualité de l’image, elle est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Durant notre test, les changements brusques de luminosité peuvent néanmoins parfois poser problème, voire déclencher une détection de mouvement. Avec ses LED infrarouges, la caméra surveille aussi de nuit votre domicile, mais on perd en qualité.

En cas de mouvement suspect détecté, vous êtes alertés depuis votre smartphone, elle a d’ailleurs une portée jusqu’à 7 mètres. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Et avec le récepteur, vous allez pouvoir ajouter des caméras individuellement, jusqu’à quatre au total, pouvant enregistrer en même temps — pour garder un œil sur votre domicile où que vous soyez. Il sera aussi possible de stocker les vidéos en local grâce au port microSD.

Pour découvrir d’autres solutions capables de surveiller votre domicile, découvrez notre sélection des meilleures caméras de surveillance extérieures.

