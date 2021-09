Xiaomi : sa première caméra extérieure coûte moins de 100 euros en France

Xiaomi présente la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p. C'est la première caméra de surveillance pour l'extérieur que la marque commercialise en France et elle affiche un prix attractif.

Voici la première caméra de sécurité extérieure lancée par Xiaomi en France. Cramponnez-vous, le nom du produit est très long : Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p. Au moins, il a le mérite d’être très clair sur les promesses du produit.

On a en effet affaire à une caméra de surveillance fonctionnant sans fil, conçue pour être installée à l’extérieur et qui filme avec une définition de 1920 x 1080 pixels (avec un codec H.265). Ce ne sont évidemment pas les seuls atouts mis en avant par la marque chinoise.

Une caméra qui veut durer

Xiaomi insiste beaucoup sur le fait que la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p vous accompagnera longtemps. « La fixation par vis la rend difficile à démonter », avance la firme tout en signalant la présence d’un gyroscope. Grâce à celui-ci, vous recevrez une notification sur votre téléphone si quelqu’un tente de déloger l’appareil.

En outre, la caméra s’appuie aussi sur une certification IP65 pour résister à la pluie — cela semble être une évidence — et supporte des températures extrêmes allant de -20 à 50 degrés Celsius.

Pour assurer votre sécurité, la caméra jouit d’un champ de vision de 130 degrés. Elle profite aussi d’un capteur PIR (infrarouge) qui détecte « les changements de température et les objets en mouvements pour que l’alarme se déclenche et que la caméra puisse enregistrer immédiatement ».

90 jours d’autonomie

La vision nocturne est aussi de la partie et elle porte jusqu’à 7 mètres selon Xiaomi. On l’a dit, la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p fonctionne sans fil. Elle se dote ainsi d’une batterie de 5700 mAh promettant 90 jours d’autonomie. Elle se charge via un port USB-C.

Pour utiliser le produit, il vous faut forcément le routeur vendu avec et qu’il faut installer à l’intérieur de la maison. Ensuite, vous pourrez ajouter des caméras individuellement pour pouvoir installer jusqu’à quatre au total.

Notez enfin que la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p mesure 52,7 x 122 x 102,6 mm et qu’elle s’utilise avec une application mobile pour retrouver tout ce qu’elle a enregistré.

Quel prix pour la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p ?

La Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est annoncée au prix officiel de 99 euros et sera lancée en France le 19 octobre 2021.

Sachez par ailleurs que dans le même temps, la marque a aussi lancé en France son téléviseur QLED Xiaomi TV Q1E 55.