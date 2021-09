Xiaomi TV Q1E arrive en France : du QLED 4K et Dolby Vision HDR à moins de 800 euros

Après un Xiaomi Mi TV Q1 plutôt convaincant, mais relativement cher, le fabricant développe sa gamme en France avec un nouveau produit bien plus accessible.

Xiaomi s’étend aujourd’hui bien au-delà du smartphone, même en France. La marque chinoise s’attaque notamment au marché du téléviseur depuis plusieurs années en misant une nouvelle fois sur des rapports qualité/prix décisifs. Le dernier en date arrive officiellement dans l’hexagone, voici le Xiaomi TV Q1E.

Une dalle QLED 4K et HDR

Le téléviseur est bâti autour d’une dalle QLED 4K de 55 pouces de diagonale, avec une fréquence de rafraichissement de 60 Hz atteinte par compensation de mouvement (MEMC). La marque met surtout en avant sa luminosité maximale de 1000 cd/m² et le contraste de 10000 :1, toujours un peu fantaisiste quand on parle d’un écran LCD. C’est assorti d’une double certification HDR10+ et Dolby Vision. La couverture DCI-P3 annoncée est de 97 %.

En d’autres termes, sans s’attaquer aux meilleures caractéristiques du marché, donc sans OLED et sans 120 Hz, le Q1E veut cocher les bonnes cases sur ce segment de prix et promet une belle qualité d’affichage. Reste à attendre les tests pour le vérifier.

Côté son, Xiaomi fait appel à deux enceintes stéréo assez classiques de 15W intégrant un tweeter et un woofer de chaque côté.

Le même ADN que le Xiaomi TV Q1 75

Hormis cette dalle, on retrouve ce qui fait un téléviseur connecté moderne. On a un SoC MediaTek MT9611, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage eMMC et une couche logicielle Android TV 10. Si tout cela peut vous sembler familier, c’est normal, c’est exactement la même structure technologique que le Xiaomi TV Q1 75 que nous avons testés. Android s’y montrait déjà particulièrement fluide.

En plus d’une connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Xiaomi propose 3 ports HDMI à l’arrière du téléviseur, un port Ethernet RJ45 et 2 ports USB 2.0.

Prix de lancement très agressif

Le Xiaomi TV Q1 75 sera proposé au prix conseillé de 799 euros avec un lancement prévu en France le 28 octobre. Comme elle en a désormais l’habitude, la marque proposera une offre « early birds » pour les premières commandes. Le prix du téléviseur sera alors de 599 euros. Sur le papier, cela ressemble à une bonne affaire.

Nous sommes bien loin du téléviseur transparent de Xiaomi.