Quand il s'agit de baisser les prix lors d'événements commerciaux, Cdiscount répond à l'appel pour soulager le pouvoir d'achat des Français. C'est encore une fois le cas pendant les French Days de ce mois de septembre 2023, et nous vous avons réunis dans cet article uniquement les offres que nous jugeons être les meilleures.

Lors des French Days, Cdiscount a l’habitude de gâter ses membres CDAV, mais aussi celles et ceux qui ne sont pas abonnés au service premium. L’e-commerçant français le prouve une nouvelle fois pour cette seconde édition du mois de septembre 2023 avec des remises immédiates cumulables avec plusieurs codes promotionnels.

Les meilleures offres des French Days Cdiscount

Il y a deux codes promo disponibles pour les French Days : 15DES149 qui permet d’économiser 15 euros dès 149 euros d’achat et 25DES299 euros qui permet d’économiser 25 euros dès 299 euros d’achat. Les deux ne sont pas valables avec tous les produits du site, il y a une liste d’exclusion. Notez aussi que les membres CDAV peuvent cumuler cette précédente offre avec un remboursement de 5 euros sur la cagnotte.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Réputé pour être le maître de céans du segment de l’entrée de gamme, Xiaomi en a surpris plus d’un avec ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, un smartphone d’entrée de gamme aux accents premium et lancé à quasiment 500 euros. À ce prix, on s’attend évidemment à des prestations supérieures mais le rapport qualité-prix est-il toujours présent ? En tout cas, il l’est sûrement pendant ces French Days durant lesquels ce smartphone est quasi à moitié prix.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus en quelques points

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Le SoC MediaTek Dimensity 1080 capable de lancer des jeux en 3D

Une bonne autonomie avec une recharge à 120 W

Au lieu de 499 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

Medion Erazer Deputy P40

Pour s’offrir un PC portable gamer avec une RTX 4000, il vaut mieux attendre les événements promotionnels tels que les French Days ou les Prime Days et le Black Friday qui arrivent prochainement. On parle tout de même des cartes graphiques les plus abouties actuellement et leur puissance se paye au prix fort. Sauf dans le cas de ce PC portable gaming, un Medion Erazer Deputy P40 embarquant une RTX 4060 et dont le prix descend sous la barre des 900 euros.

Le Medion Erazer Deputy P40 en quelques points

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

RTX 4060 et Intel Core i5 de 12e génération dans le capot

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le Medion Erazer Deputy P40 est maintenant disponible en promotion à 874,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Xiaomi Poco X5 5G

Avec sa gamme Poco, Xiaomi étend sa mainmise sur le marché des smartphones d’entrée et du milieu de gamme avec des modèles plus qualitatifs que les concurrents vendus au même prix. Ce Xiaomi Poco X5 en est un bon exemple, notamment avec son écran qui n’a pas à rougir face à certains smartphones haut de gamme. « Le juste équilibre pour une expérience optimisée« , voici comment le constructeur chinois présentait ce smartphone.

Le Xiaomi Poco X5 en résumé

Un magnifique écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Des performances solides pour ce prix

Une batterie de 5000 mAh et une recharge à 33 W

Au lieu de 349 euros habituellement, le Xiaomi Poco X5 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 222 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 15DES149.

Xbox Elite Series 2 Core

La manette Xbox Elite Series 2 Core a été annoncée l’an dernier à la place d’une Elite Series 3 qui aurait pu succéder à l’excellente Elite Series 2 classique. Si cette dernière occupe encore aujourd’hui la première place de notre podium des meilleures manettes pour jouer sur Xbox, sa version plus abordable, l’Elite Series 2 Core est tout aussi recommandable. Elle est même moins chère que son aînée grâce à quelques concessions faites sur la fiche technique, mais rien de bien méchant.

Les points forts de la manette Xbox Elite Series 2 Core

Un design soigné, comme d’habitude

De nombreuses personnalisations possibles

Une compatibilité avec plusieurs plateformes

Habituellement proposée à 129,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est désormais affichée à 99,99 euros chez Cdiscount.

Forfait mobile 70 Go

Pendant les French Days, il est possible de faire de très bonnes affaires sur des produits Tech, mais pas seulement. Les opérateurs mobiles se lancent aussi dans la course aux promotions. Certaines offres méritent clairement le détour, comme celle actuellement proposée par le MVNO Cdiscount mobile.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

70 Go de données 4G en France, avec le réseau de Bouygues Telecom

Appels, SMS et MMS illimités

Toujours sans engagement

Le premier mois offert

Actuellement, le forfait de 70 Go de Cdiscount mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois, avec le premier mois de souscription offert. Le prix ne bougera pas, même après la première année. Notez aussi que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10.

Honor 90

Arrivé cette année sur le marché en France, le Honor 90 a succédé à l’honorable Honor 70, le Honor 80 n’étant jamais sorti dans notre pays. Ce nouveau smartphone vient donc avec de sérieux arguments, comme un capteur principal de 200 mégapixels et un écran AMOLED 120 Hz qui a tout d’une dalle premium. Des atouts qui sont encore plus tentants avec une baisse de prix, comme pendant ces French Days.

Les points essentiels du Honor 90 5G

Un design élégant

Un écran AMOLED 120 Hz

Un capteur principal de 200 mégapixels

Une puce Snapdragon 7 Gen 1

Initialement affiché à 599 euros lors de sa sortie, le Honor 90 5G (256 Go) est désormais vendu à 374 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Apple Watch Series 8

Dévoilée aux côtés de l’Apple Watch Ultra première du nom et des iPhone 14 l’an passé, l’Apple Watch Series 8 figure encore parmi les montres récentes les plus haut de gamme de la Pomme. Bien que ce modèle soit maintenant éclipsé par la nouvelle Series 9, qui semble être une nouvelle amélioration itérative avant un grand chamboulement attendu, la Series 8 reprend en grande partie tout ce qui fait l’essence de l’expérience de cette dernière. Mais, elle profite en plus d’une démarque intéressante grâce à sa relégation au statut « d’ancien modèle » et arrive ainsi avec une pléthore de fonctionnalités à son meilleur prix pour les French Days, coutant désormais 150 euros en moins.

Les atouts de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran OLED de 1,69 pouce

Des fonctions sportives, santé avancées et un GPS précis

Une expérience WatchOS toujours aussi fluide

À l’origine au prix de 499 euros, l’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS, rouge) est actuellement disponible au tarif de 349 euros sur Cdiscount.

HP Victus 16 (RTX 4060)

Avec sa gamme Omen, HP a réussi à se faire un petit nom dans le milieu des PC et Laptiop gaming de qualité. Cependant, à l’image d’ASUS, le contructeur a décliné sa game gaming en deux l’autre référence : Victus. Cette dernière est notamment déjà mise en avant pour ses laptops spécifiques au gaming avec des prix souvent très avantageux, souvent mieux qu’avec Omen. Pour le French Days, il est par exemple possible de trouver ce HP Omen 16 avec une fiche technique impressionnant pour un prix qui l’est tout autant.

Ce qu’il faut retenir du HP Victus 16

Son écran QHD de 16 pouces à 144 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 4050 + Intel Core i5-13500H

Un SSD NVMe de 512 Go

Pas de système d’exploitation déjà installé

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le PC portable gaming HP Victus 16-r0024nf est aujourd’hui en promotion à 974 euros chez Cdiscount avec le code Promo 25DES299 à utiliser lors de la commande.

Xiaomi Pad 6

Un écran plus joli, des performances réellement meilleures, voilà ce que propose la Xiaomi Pad 6 par rapport à l’ancien modèle de la marque. Cette tablette propose un très bon rapport qualité/prix et grâce aux French Days, elle coûte d’ores et déjà près de 130 euros de moins qu’à son tout récent lancement.

Ce qu’on apprécie sur la Xiaomi Pad 6

Son bel écran rafraîchi à 144 Hz

Sa puce performante, à l’aise dans toutes les tâches

Son autonomie satisfaisante

Au départ à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 6 se négocie aujourd’hui en promotion chez Cdiscount à 274,99 euros avec le code promo 15DES149.

TV QLED Samsung 65Q70B

Commercialisé en avril 2022, le Samsung 65Q70B est un TV haut de gamme parmi d’autres dilué dans l’énorme catalogue du constructeur sud-coréen. Il a tout pour plaire : 65 pouces, définition 4K UHD, traitements HDR, VRR intégré, etc. Et n’oublions surtout pas l’énorme promotion dont ce TV profite durant ces French Days puisqu’il est possible de l’obtenir à quasi moitié prix, en partie grâce à un code promotionnel.

Le Samsung 65Q70B en quelques points

Un écran 4K de 65 pouces avec traitements HDR

Le gaming en 4K 120 FPS possible avec les ports HDMI 2.1

L’interface Smart TV avec Tizen 6.5

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Samsung 65Q70B est maintenant disponible en promotion à 774 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

HP 15-fc0071nf

Les PC portables sont à l’honneur pendant ces French Days avec des baisses de prix très intéressantes sues des modèles de toutes gammes. C’est aussi le cas sur les modèles de type « bureautique » et ce deal n’échappe pas à la règle avec ce HP 15-fc0071nf qui dispose d’une configuration à base d’AMD. Il est, en effet, proposé avec près de 150 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du HP 15-fc0071nf

Un écran IPS de 15,6 Pouces Full HD

Son poids de seulement 1,59 kg

Le combo Ryzen 5 7520U + 16 Go de RAM

Habituellement au prix de 599,99 euros, le laptop HP 15-fc0071nf est proposé à 454 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299, soit son meilleur prix depuis sa sortie.

Retrouvez le HP 15-fc0071nfes à 454 € chez Cdiscount

