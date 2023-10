Xiaomi : le TOP 5 des offres à ne pas manquer avant la fin des French Days

Xiaomi participe aussi aux French Days, et fait baisser le prix de ses produits les plus populaires. Smartphones, tablettes… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses dans cette sélection.

Les French Days viennent de commencer et pour l’occasion, de nombreux produits Xiaomi sont à prix cassé, dont les smartphones, les tablettes et les objets connectés les plus populaires de la marque. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons listé les offres les plus intéressantes.

Les meilleures offres French Days Xiaomi

Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S

Plus compacte et beaucoup moins fatigante qu’une pompe à air classique, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est un indispensable pour les cyclistes en herbe. Elle est également pensée pour une trottinette électrique, vos ballons et même les pneus de votre voiture. Si cette petite merveille vous intéresse, sachez qu’elle coûte 20 euros de moins.

Les avantages de la pompe à air 1S de Xiaomi

Ses cinq modes de pression d’air prédéfinies

Compacte et facile à transporter

Elle contrôle même la pression de vos pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est maintenant disponible en promotion à 39,90 euros chez Cdiscount.

Xiaomi Mi Smart Scale 2

Withings est sans aucun doute la marque de référence côté santé, mais d’autres constructeurs arrivent à proposer des solutions intéressantes à un tarif très attractif. C’est le cas par exemple de Xiaomi, avec sa Mi Smart Scale 2, une balance connectée qui affiche diverses informations sur votre forme physique. Déjà abordable, le constructeur la propose à moins de 15 euros seulement durant les French Days.

La Xiaomi Mi Smart Scale 2, c’est quoi ?

Une balance connectée à un tarif imbattable

Équipée de capteurs pour suivre votre masse corporelle

Capable d’identifier les utilisateurs (jusqu’à 16 personnes)

Avec un prix barré à 19,99 euros, la balance connectée Xiaomi Mi Smart Scale 2 est maintenant proposée à 14,99 euros sur le site du constructeur.

Xiaomi 13T

Avec ses caractéristiques techniques, le Xiaomi 13T semble un très bon choix pour en faire votre smartphone. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix plus contenu. Il vient à peine d’être annoncé, que son prix chute déjà de 100 euros pendant les French Days.

Les points forts du Xiaomi 13T

Un magnifique écran AMOLED à 144 Hz

Une certification IP68 (enfin !)

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La recharge rapide à 67 W

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 13T est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Rue du Commerce, grâce à un bonus reprise de 100 euros pour la reprise d’un ancien appareil.

Xiaomi Smart Band 8

Le tout nouveau Xiaomi Smart Band 8 est enfin disponible en France. Ce tracker d’activité garde sa forme ovale, mais se veut plus complet avec davantage de fonctionnalités côté sport. Et si vous êtes impatient de le découvrir, lors des French Days, il coûte moins de 40 euros grâce à cette offre.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 8

Un nouveau système d’accroche

De nouvelles fonctionnalités

Une autonomie de deux semaines

Proposé à 49 euros, le Xiaomi Smart Band 8 est actuellement en promotion à 39 euros sur Amazon.

Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro + enceinte connectée

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro offre une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. À l’occasion des French Days, il devient plus intéressant dans ce pack remisé à 18 % avec l’enceinte connectée Smart Control IR offerte.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations

Un chargeur de 67 W

De base à 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion à 329 euros sur le site de la Fnac, mais également sur le site Darty.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.