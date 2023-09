Monabanq relance son offre de bienvenue XXL avec cette prime folle de 240 €

Besoin d'un bon plan pour renflouer ses finances ou simplement changer de banque ? Monabanq fait craquer sa trésorerie avec cette prime de bienvenue pouvant s'élever jusqu'à 240 euros à destination de ses nouveaux clients. Une offre imbattable et qui tombe à point nommé durant les French Days.

Les banques en ligne ne se sont pas trop bousculées cet été pour proposer des offres de bienvenue mais c’est maintenant reparti depuis la rentrée scolaire. Ou alors est-ce l’effet « French Days » ? En tout cas, Monabanq se surpasse une fois de plus avec sa prime de bienvenue, alors qu’elle s’élevait à 200 euros le mois dernier, ce sont cette fois jusqu’à 240 euros qui sont offerts aux nouveaux clients ouvrant un compte avec demande de carte Visa et utilisation du service de mobilité bancaire.

Pourquoi ouvrir un compte chez Monabanq

Aucune condition de revenu exigée

La carte Visa accessible à partir de 2 €/mois

Une application complète avec un service client réactif

Du 28 septembre jusqu’au 4 octobre, Monabanq vous offre jusqu’à 240 euros pour l’ouverture d’un compte avec demande de carte bancaire. Cette offre s’adresse seulement aux nouveaux clients.

La banque en ligne pour tous

À l’instar des banques en ligne les plus populaires, Monabanq ne sort pas de nulle part. Il s’agit d’une filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, de ce fait, elle dispose du savoir-faire d’une banque traditionnelle tout en assurant les services d’une banque nouvelle génération. C’est d’ailleurs la première banque en ligne à lancer des comptes accessibles sans condition de revenu, quand bien même elle impose un dépôt initial d’au moins 150 euros.

En tout cas, il faut reconnaître que les tarifs pratiqués sont bas. L’offre d’entrée de gamme Pratiq+ est à 3 euros par mois et propose déjà jusqu’à trois retraits gratuits hors zone euro par an ainsi qu’une assurance en cas de perte ou de vol des moyens de paiement. Vient ensuite les offres Uniq et Uniq+, respectivement à 6 et 9 euros par mois, proposant un panel de services plus complet tels que les paiements et retraits hors zone euro gratuits et illimités.

Le service client de l’année, 6 années de suite !

La grande force de Monabanq est son service client, elle est tenante du titre incontesté de « service client de l’année » depuis 2018. C’est un gage de qualité venant d’une banque en ligne et ce titre n’est pas usurpé tant le service client est réactif et efficace. En plus de la plateforme téléphonique ouverte en semaine de 8h à 21h et le samedi de 8h à 18h, Monabanq est aussi disponible via le chat, le mail et les réseaux sociaux.

Enfin, pour ce qui est de l’application, Monabanq vise la simplicité, ce qui fait qu’elle n’est pas la plus réussie esthétiquement parlant. Disponible sur Android et iOS, elle est fonctionnelle et intègre même les outils Google pour localiser les agences CIC et Crédit Mutuel. Les dépenses sont automatiquement catégorisées et il est possible de consulter les cours de la bourse et de gérer son portefeuille d’actions. En revanche, elle n’est pas compatible avec Google Pay ou Apple Pay, mais seulement avec Paylib. Elle accuse aussi quelques services absents tels qu’un système de cashback ou l’accès à un crypto-wallet.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de Monabanq ?

Si vous souhaitez profiter de l’offre en cours, il vous sera demandé certaines informations via le formulaire d’inscription une fois l’offre sélectionnée parmi les choix proposés (Pratiq+, Uniq, Uniq+). Une fois votre compte créé, 80 euros fractionnés en huit débits mensuels de 10 euros sont crédités sur le compte suivant les huit premiers mois de l’ouverture à condition d’avoir effectué un minimum de 10 opérations débitrices. La prime suivante de 80 euros fonctionne uniquement avec la demande de carte Visa, elle est versée le mois suivant l’activation de cette carte. Enfin, le dernier versement de 80 euros est réservé aux nouveaux clients faisant appel au service de mobilité bancaire, elle est versée dans les 60 jours suivant la signature du formulaire de demande de domiciliation bancaire. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de Monabanq.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur Monabanq.

