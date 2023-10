Le drone le plus abordable de DJI est enfin de retour en promotion sur Amazon

Envie d’un petit drone pour découvrir cet univers ? Le Ryze Trello de DJI est une bonne opportunité pour vous y mettre. Il est d’ailleurs en ce moment en promotion sur Amazon avec des accessoires pour seulement 109 euros, contre 169 euros habituellement.

Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un drone et même si DJI propose des appareils plus abordables destinés aux grands publics, il faut débourser pas moins de 400 euros. Heureusement, la marque s’est associé avec la firme chinoise Ryze pour satisfaire les novices aux petits budgets et délivre le Tello. Il s’agit d’un mini drone facile à piloter et permet de prendre instantanément du plaisir lors d’une session de vol. Il possède des fonctionnalités intéressantes et se négocie à un prix très attractif. En ce moment, il perd 36 % de son prix.

Ce qu’on apprécie du DJI Ryze Tello

Un drone compact simple à utiliser

Sa qualité d’image et son système de stabilisation vidéo

On peut le programmer

Au lieu d’un prix barré à 169 euros, le drone DJI Ryze Tello Combo est maintenant proposé en promotion à seulement 109 euros sur Amazon. Il s’accompagne de 2 set d’hélices, 3 batteries, 1 chargeur et 1 câble micro USB.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Ryze Tello. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le DJI Ryze Tello au meilleur prix ?

Un drone pratique à transporter

Le DJI Ryze Tello n’a pas l’appélation « Mini », mais offre de petites dimensions (9,80 × 9,25 × 4,10 cm) et se veut particulièrement compact pour tenir facilement dans une main. Une fois en l’air, le drone profite du savoir-faire de la marque : il est réactif et facile à piloter.

Vous allez pouvoir en profiter peu de temps… En effet, il peut voler pendant 13 minutes environ et peut atteindre une vitesse de 8 mètres par seconde, mais attention à la portée maximale avec votre smartphone. En se connectant via Wi-Fi, vous pouvez théoriquement le piloter jusqu’à 100 mètres de distance.

Des fonctionnalités dignes des grands drones DJI

Un drone vendu à une centaine d’euros peu paraître un jouet, mais avec le Ryze Tello c’est n’est pas le cas. Il est le drone parfait pour débuter avec vos premières séances de vol. On y trouve même des fonctionnalités qui sont disponibles sur des drones plus haut de gamme, comme le décollage et l’atterrissage automatique, le mode de vol autonome, la possibilité de faire des flips (rotations) dans les airs, de voler en cercle ou de haut en bas. Il est par ailleurs très facile à contrôler via l’application dédiée sur smartphone

Concernant ses performances, il dispose d’une caméra de 5 mégapixels. Les photos ne seront pas très détaillées, mais on a droit à de belles couleurs, avec une plage dynamique bien retranscrite lorsque les bonnes conditions sont réunies. Pour la vidéo, pas de 4K, ni même de Full HD, le mini drone est capable de filmer en qualité HD – 720p – à 30 images par seconde. On est loin de la qualité 4K ou Full HD, mais cela reste correct pour le prix et suffit pour vos souvenirs de vacances. Il propose un système de stabilisation électronique de très bonne facture. Petit plus : ce drone peut plaire aussi bien pour les enfants que les adultes. Il peut être programmé avec Scratch, un système de codage à base de blocs développé par le MIT, idéal pour apprendre les bases de la programmation. Il est possible d’exécuter des configurations de vol et bien plus encore.

Retrouvez plus de détails dans notre test sur le drone DJI Ryze Tello.

Pour découvrir les modèles les plus récents que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès à présent à consulter notre guide des meilleurs drones en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.