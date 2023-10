Pour une vingtaine d’euros, quelle caméra connectée choisir entre Xiaomi et Amazon ?

Trouver une caméra connectée pour surveiller son domicile pour une vingtaine d’euros, c’est possible avec Amazon et Xiaomi. Mais que choisir entre ces deux références abordables ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. Et, si vous cherchez une solution pour garder un œil à votre domicile, sans vous ruiner, nous avons déniché pour vous, deux références proposées à une vingtaine d’euros. D’un côté, Amazon, connu pour ses excellents objets connectées, dont sa petite caméra d’intérieur pratique. De l’autre, Xiaomi, le champion sur le meilleur rapport qualité/prix, qui arrive à proposer des caméras bien loties côté fonctionnalités.

La Blink Mini d’Amazon et la Mi Camera 2K (Magnetic Mout) sont actuellement en promotion, et sont une bonne affaire à ce prix-là. Mais, laquelle des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux appareils.

Les caméras Xiaomi et Amazon en promotion

Des caméras compactes et facile à dissimuler

Commençons par la Blink Mini d’Amazon. Cette caméra de surveillance passe inaperçue, il faut dire qu’avec son appellation « Mini », il fallait s’y attendre. Elle prend la forme d’un petit cube recouvert de plastique blanc assez joli, mais surtout compact. Avec ses dimensions 50 × 49 × 36 mm, cette dernière prendra très peu de place, et si vous souhaitez la changer de place, son poids de seulement 48 g rendra les choses très faciles. Elle peut donc facilement se camoufler dans votre intérieur, que ce soit, derrière les feuilles d’une plante ou bien dans un coin de la pièce sans se faire remarquer. Pour la mettre en route, il suffit de la brancher sur une prise électrique et de la poser sur un meuble grâce à son pied modulaire qui va permettre d’orienter, selon votre convenance, l’objectif de la caméra.

De son côté, la Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic est une petite caméra d’intérieur tout en rondeur. Elle aussi se branche à une prise, mais à l’avantage d’avoir un support magnétique (dont le nom à rallonge) qui s’avère très utile pour fixer la caméra facilement sans nécessiter d’outils. Elle propose même plusieurs inclinaisons grâce à son support rotatif à 180°. Comme sa rivale, la Mi Camera 2K Magnetic joue la carte de la discrétion et dispose des petites dimensions de 60 × 48 × 67,5 mm. Son revêtement blanc rend un aspect minimaliste, discret et esthétique plutôt appréciable.

Rendu d’image en 1080p ou en 2K ?

Xiaomi nous donne déjà un indice sur les capacités de son petit appareil de surveillance. La Mi Camera 2K Magnetic est capable de filmer avec une définition en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. En plus d’apporter des images nettes et détaillées, il est possible à d’effectuer un zoom avant sans flou. Pratique pour voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais pour sécuriser votre domicile, mais l’image perd en qualité.

La caméra d’Amazon se contente d’une définition en 1080p, avec un rendu d’images propres. On manque parfois de détail, mais les images restent exploitables. Grâce à son capteur infrarouge, la caméra est capable d’enregistrer une fois la nuit tombée, mais il faut s’attendre à un rendu moins net.

Des fonctionnalités similaires

Ces deux caméras de surveillances sont aptes à détecter les mouvements. Une notification est envoyée sur votre smartphone, dès lors qu’un mouvement est détecté. Xiaomi intègre sur son appareil une technologie IA de détection des humains,

qui permet de filtrer efficacement les fausses alarmes, et d’éviter d’être alerté quand le chat du voisin par exemple. De son côté, Amazon donne la possibilité de créer des « zones de détection » depuis l’application, pour éviter de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes inutilement. C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible.

Les deux appareils prennent tout leur sens avec l’application. À travers elle, vous pouvez déclencher le flux vidéo en direct à tout moment pour voir ce qui se passe chez vous quand vous êtes en déplacement, et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro dont sont équipées les deux caméras. Amazon oblige, Alexa est de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central comme un Echo Dot ou un Echo Show par exemple. Bref, elle s’inscrit parfaitement dans l’écosystème d’Amazon. La Mi Caméra 2K Magnetic Mount est quant à elle compatible avec l’assistant vocal Alexa, mais aussi celui de Google. Si vous possédez déjà un appareil de la marque, comme Smart Display, par exemple, vous pourrez y afficher le retour vidéo de la caméra. Pour stocker les vidéos enregistrées, celle de la firme chinoise peut stocker localement l’historique sur une carte SD, alors que le géant américain propose soit un abonnement, ou bien son Blink Sync Module 2 (d’une valeur de 34,99 euros) pour pouvoir sauvegarder vos séquences.

Alors Amazon ou Xiaomi ?

L’heure est venue de faire son choix. Après avoir détaillé la caméra de Xiaomi et celle d’Amazon, laquelle vaut-elle mieux choisir ? Pour une vingtaine d’euros, les deux constructeurs offrent deux solutions efficaces pour surveiller votre domicile.

Comme tout produit Xiaomi, la Mi Camera 2K Magnetic Mount est un produit complet avec un prix contenu. Elle a l’avantage de proposer une meilleure définition pour un rendu d’image nette et plus détaillée, que la Blink Mini. Sa capacité de détecter les mouvements marchera aussi bien de jour comme de nuit. Mieux encore, pour stocker les vidéos, vous pouvez simplement y insérer une carteSD grâce à son slot.

Si vous êtes plutôt attirée par celle d’Amazon, il faudra s’attendre à des frais supplémentaires pour profiter pleinement de son appareil. En souscrivant à l’abonnement (avec un essai de 30 jours gratuit), les vidéos seront stockées dans le cloud pendant 90 jours, ou encore personnaliser des zones à surveiller, le tout à partir de 3 euros par mois. Sans vous abonner, vous aurez toujours accès au flux vidéo en direct depuis l’application. Enfin, pour ce qui a de la qualité vidéo, le rendu des images est correcte de jour comme de nuit.

Si la caméra de Xiaomi ou celle du fabricant Amazon ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres solutions disponibles sur le marché. Pour les découvrir, nous avons regroupé dans ce guide les meilleures caméras de surveillance connectées pour l’intérieur en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.