Iiyama G-Master : cet écran PC gamer (24″, 165 Hz) est à bas prix jusqu’à ce soir

On peut croire qu'il faut dépenser beaucoup pour obtenir un écran PC gamer de bonne qualité et avec un taux de rafraîchissement élevé, c'était sans compter sur cette promotion chez Cdiscount. En ce moment, l'Iiyama G-Master de 24 pouces et rafraîchi à 165 Hz est disponible à seulement 129,45 euros au lieu des 200 euros habituels.

Les gamers préfèrent généralement les moniteurs de 27 ou de 32 pouces mais une diagonale de 24 pouces et tout aussi agréable à regarder, sans compter que ces moniteurs-là sont plus abordables. C’est le cas de l’Iiyama G-Master G2470HSU-B1, un écran petit, mais qui ne manque pas d’être performant. Aujourd’hui, il profite d’une promotion d’environ 70 euros grâce à un code promo.

L’Iiyama G-Master G2470HSU-B1 en bref

Une dalle IPS-LCD en définition Full HD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz et AMD FreeSync Premium

Un temps de réponse de 0,8 ms

Au lieu d’un prix barré de 199 euros, l’Iiyama G-Master G2470HSU-B1 est maintenant disponible en promotion à 129,45 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 13DES113.

Un écran Fast IPS bien calibré

Iiyama est un acteur bien inséré sur le marché des écrans PC gamer avec ses moniteurs G-Master. Ceux-ci se déclinent en quatre gammes dont les Red Eagle, les modèles dont le taux de rafraîchissement aussi élevé que le temps de réponse est bas, comme ce G-Master G2470HSU-B1. Une prouesse rendue possible grâce à la dalle Fast IPS de cet écran de 23,8 pouces, cette technologie d’affichage reprend les caractéristiques de l’IPS, à savoir une belle colorimétrie et des angles de vision ouverts, en rajoutant une meilleure réactivité.

Sur l’Iiyama G-Master G2470HSU-B1, cette réactivité se traduit par un temps de réponse de 0,8 ms, ce qui est amplement suffisant pour suivre les mouvements fluides. Du côté de la définition, ce moniteur affiche un basique Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et une luminosité de 250 cd/m². L’image profite de plusieurs traitements comme l’anti-scintillement, un réducteur de lumière bleue pour limiter la fatigue oculaire et une amélioration de la visibilité dans les zones sombres.

La fluidité avant tout sur cet écran PC gamer Iiyama

Comme tout bon écran gamer qui se respecte, l’Iiyama G-Master G2470HSU-B1 dispose d’un taux de rafraîchissement élevé, et en effet, il pointe jusqu’à 165 Hz à condition de brancher la source au DisplayPort 1.2. Le port HDMI 1.4 peut quant à lui transmettre une image FHD rafraîchie jusqu’à 144 Hz. En plus de ces deux entrées, on trouve également deux ports USB-A 2.0 pour brancher ses périphériques ainsi que la traditionnelle prise jack 3.5 mm.

Afin de profiter d’une expérience optimale, et surtout sans accrocs, l’Iiyama G-Master G2470HSU-B1 est compatible avec AMD FreeSync Premium. Cette fonctionnalité permet de synchroniser la fréquence d’affichage de l’écran avec la puissance graphique du PC et prévenir ainsi tous phénomènes de déchirure, de saccade ou de flou. Car il n’y a rien de plus désagréable qu’une image hors des clous qui peut nous faire manquer de précieuses secondes lorsque les actions s’enchaînent.

