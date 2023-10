Fortuneo : il reste 24h pour toucher 160 euros en ouvrant un compte joint

Si vous aviez prévu de changer de banque avec votre conjoint, Fortuneo offre encore quelques heures pour bénéficier d'une belle prime de 160 euros.

La banque en ligne Fortuneo propose en ce moment une offre spĂ©ciale pour les amis, couples ou familles qui souhaitent ouvrir un compte Ă deux personnes. Le compte baptisĂ© « Duo » permet d’obtenir jusqu’Ă 160 euros de prime Ă l’ouverture.

Que propose un compte Duo en ligne chez Fortuneo ?

Un compte bancaire gratuit avec et sans condition de revenus

Une gestion simplifiĂ©e du compte de dĂ©pĂ´t joint grâce Ă l’application mobile

Pas de frais Ă l’Ă©tranger !

Jusqu’Ă demain, vous pouvez ouvrir un compte joint chez Fortuneo et obtenir une prime allant jusqu’Ă 160 euros. Cette offre est disponible pour les anciens comme les nouveaux clients. N’oubliez pas de renseigner le code promo FLASHDUO80 pour bĂ©nĂ©ficier de cette prime.

Une banque en ligne qui a fait ses preuves

Fortuneo est une filiale du groupe CrĂ©dit Mutuel ArkĂ©a. Lors de l’ouverture de votre compte, le choix de votre future carte bancaire dĂ©finira ses modalitĂ©s. Vous avez alors un choix de trois cartes Mastercard pour toutes les bourses. Il faudra effectivement justifier de ses revenus dans l’optique d’un compte joint pour obtenir la Gold CB Mastercard (2 700 euros minimums Ă deux) ainsi que la World Elite CB Mastercard (5 500 euros minimums Ă deux). La Fosfo Mastercard est quant Ă elle sans condition de revenu, mais n’est pas Ă©ligible Ă cette offre.

L’avantage des cartes Fosfo, Gold et Elite est qu’elles ne demandent aucuns frais sur les paiements et les retraits partout dans le monde. Elle mise aussi sur les services proposĂ©s. Certaines octroient mĂŞme des assurances pour vos loisirs et vos voyages. Vous bĂ©nĂ©ficierez aussi de plafonds de paiements plus Ă©levĂ©s avec la Gold MasterCard ou la World Elite, par exemple.

Une application pratique, mais plutĂ´t basique

L’application Fortuneo s’est dĂ©finitivement amĂ©liorĂ©e avec les annĂ©es, mĂŞme s’il manque encore quelques fonctionnalitĂ©s et produits accessibles depuis cette dernière. Le gain en ergonomie et en fonctionnalitĂ© est aujourd’hui largement au niveau. On peut, par exemple, compter sur la visualisation des transactions en direct ou encore de la crĂ©ation de cartes virtuelles. Pour les amateurs de gestion boursière, il est possible d’accĂ©der en temps rĂ©el Ă l’actualitĂ© Ă©conomique et financière grâce au portail Bourse. Enfin, la sĂ©curitĂ© est Ă©galement au cĹ“ur de l’expĂ©rience avec la possibilitĂ© de programmer la dĂ©connexion automatique, en prĂ©cisant le dĂ©lai de dĂ©connexion après inactivitĂ©, ou de se dĂ©connecter du compte lorsque l’application passe en arrière-plan.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre avis complet sur Fortuneo.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’Ă 160 euros ?

Le versement de la prime de 160 euros (80 euros par personne) est conditionné à la réalisation de 5 paiements par carte souscrite dans les 90 jours maximum après la souscription effective (le dossier de demande d’ouverture devant être complet et reçu au plus tard le 24 novembre 2023 par voie électronique ou par voie postale, la date de réception du dossier complet faisant foi).

L’un des titulaires du compte de dĂ©pĂ´t joint doit ĂŞtre client de Fortuneo (sous rĂ©serve de n’avoir jamais dĂ©tenu de compte de dĂ©pĂ´t joint avec carte bancaire). L’autre titulaire peut ĂŞtre dĂ©jĂ client Fortuneo (sous rĂ©serve de n’avoir jamais dĂ©tenu de compte de dĂ©pĂ´t joint avec carte bancaire) ou nouveau client (n’ayant jamais dĂ©tenu de contrats chez Fortuneo). Si les deux titulaires du compte joint souscrivent une carte Gold CB Mastercard et respectent les conditions de l’offre, deux primes de 80 euros seront alors versĂ©es sur le compte joint soit une somme de 160 euros.

L’ouverture du compte de dépôt joint et la délivrance de la carte sont soumis à acceptation par Fortuneo. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours. En cas de rétractation, la prime ne sera pas due.

Le compte de dépôt joint et la carte Gold CB Mastercard devront être conservés pendant au moins un an. À défaut, Fortuneo se réserve le droit de prélever le montant correspondant à la prime versée sur ledit compte.

L’offre est non cumulable avec toute autre offre liĂ©e au compte de dĂ©pĂ´t (hors mobilitĂ© bancaire) et/ou Ă la carte bancaire.

