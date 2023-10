Ce robot aspirateur 2-en-1 signé iRobot n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur pour garder vos sols propres sans lever le petit doigt, l’iRobot Roomba Combo i8 est un bon candidat. Mieux encore, il passe de 599 euros à 399 euros sur Amazon.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de dispenser de passer l’aspirateur. En choisissant la référence i8176 d’iRobot, vous allez pouvoir non seulement éliminer la poussière sur vos sols, mais aussi de les laver. Il est aussi bourré de capteurs pour se repérer et mémoriser l’agencement de votre maison. Il a tout pour plaire, et encore plus maintenant qu’il perd 200 euros de son prix.

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i8

Il effectue un nettoyage 2 en 1 : lave et aspire

Capable de cartographier son environnement

Un nettoyage personnalisé depuis l’application

Avec un prix barré à 599 euros, l’iRobot Roomba Combo i8 (i8176) perd 33 % de son prix et s’affiche désormais à 399 euros sur le site d’Amazon.

Un nettoyage 2-en-1 efficace

Le Roomba Combo i8 vient rejoindre le catalogue fourni d’iRobot, et s’équipe d’une double brosse en caoutchouc pour être en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet ou carrelage). Il ne laissera pas de débris, gros ou petits grâce aux capteurs Dirt Detect qui permettent de trouver les zones les plus sales et indiquent au robot de les nettoyer plus en profondeur.

Et si vous n’arrivez pas à vous débarrasser des saletés ou des taches tenaces, le robot aspirateur Combo i8 nettoie deux fois plus efficacement, d’un simple changement de bac. Il peut faire ainsi office de serpillère — pour éliminer les tâches incrustées — et de laver les sols.

Un robot qui sait se repérer dans son environnement

L’iRobot Roomba Combo i8 permet de garder vos sols propres efficacement. Pour ce faire, il est capable de cartographier les pièces et utilise un schéma de nettoyage qui lui permet se repérer facilement dans son environnement, mais aussi de détecter les obstacles dans la pièce et de les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. Pas de panique, ses nombreux capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs, avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Depuis l’application, vous pouvez personnaliser les routines de votre aspirateur, planifier le nettoyage de certaines pièces à un créneau précis, ou encore interdire des zones. Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries et reprendra là où il s’était arrêté pour s’assurer de terminer le travail. Côté autonomie, le constructeur annonce 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela correspond à une surface de 200 m² qu’il peut nettoyer en un seul passage.

