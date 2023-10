Cette batterie externe Xiaomi à seulement 10 € est le parfait compagnon

L'autonomie des smartphones a beau s'améliorer au fil des modèles, vos fidèles compagnons peuvent toujours vous lâcher à un moment critique, lorsque vous avez besoin de commander un taxi pour rentrer d'une soirée par exemple... Pour éviter ce genre de désagrément, il vaut mieux avoir une batterie externe en permanence sur soi, et de préférence un modèle compact et pas cher comme celui-ci de Xiaomi à 9,99 euros au lieu de 19,99 euros en boutique officielle.

Le marché des batteries externes compte de plus en plus de modèles perfectionnés : très grande capacité, puissance de recharge phénoménale et autres fonctionnalités intéressantes. Mais il n’y a pas que la capacité qui soit élevée, le prix l’est également. Certains préféreront alors des batteries externes qui se contentent de l’essentiel à bas coût, comme la Xiaomi Redmi Power Bank qui profite d’une baisse de 10 euros en boutique officielle.

La Xiaomi Redmi Power Bank en bref

Une capacité de 10 000 mAh

Deux ports USB-A

Assez compacte pour être rangée dans une poche

Au lieu de 19,99 euros habituellement, la Xiaomi Redmi Power Bank est maintenant disponible en promotion à 9,99 euros en boutique officielle.

Une batterie externe qui va à l’essentiel

Avec la Redmi Power Bank, Xiaomi propose une batterie externe à l’aspect sobre, mais à la conception robuste. Ses dimensions compactes et notamment son épaisseur de 1,5 cm permettent de la ranger facilement dans une poche. Nous avons donc ici un accessoire élégant qui parvient à se fondre dans son environnement dans tous les sens du terme. De plus, des protections multiples préviennent les risques de surcharge, de surchauffe, de surtension ou encore les courts-circuits.

Avec sa capacité de 10 000 mAh, la Xiaomi Redmi Bank Power est capable de recharger en moyenne un smartphone de 0 à 100 % deux fois. Elle ne fonctionne pas seulement avec les smartphones de Xiaomi, mais aussi avec les modèles d’autres constructeurs et même les iPhone d’Apple. Enfin, il est également possible d’y brancher d’autres appareils comme un bracelet connecté, des écouteurs sans fil ou une montre connectée, puisque la Xiaomi Redmi Power Bank accepte la charge à faible intensité.

Un accessoire extrêmement pratique

La Xiaomi Redmi Power Bank embarque deux ports USB-A ainsi qu’un port USB-C et un port micro-USB, elle se montre ainsi polyvalente et peut répondre à tous les besoins, que ce soit pour recharger deux appareils en même temps ou encore recharger la batterie externe elle-même. Le constructeur n’apporte aucune précision quant à la puissance de recharge, mais on peut l’estimer aux alentours de 20 W, à l’instar des batteries externes d’entrée de gamme du constructeur chinois.

Avec une puissance de sortie de 5,1 V/2,6 A, la Xiaomi Redmi Power Bank convient à quasiment tous les types d’appareils, même aux plus petits accessoires comme le Mi Portable Fan, un mini-ventilateur portable (même si ce n’est plus la saison), ou le Mi LED Portable Lamp, une mini lampe de poche qui pourrait être la bienvenue à mesure que les jours raccourcissent.

