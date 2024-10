Amazon divise par deux le prix de cette batterie externe 20 000 mAh (200 W) juste après les French Days

Vous cherchez une batterie externe suffisamment puissante pour recharger plusieurs appareils simultanément  ? Ce modèle signé Anker de 20 000 mAh devrait bien remplir ce rôle, d’autant plus qu’il perd plus de 50 euros de son prix sur Amazon.Â

Anker Prime Power Bank // Source : Amazon

Le marché des batteries externes compte de plus en plus de modèles perfectionnés : très grande capacité, puissance de recharge phénoménale et plusieurs ports pour recharger différents appareils simultanément. Si vous êtes intéressés par ce genre de produit, sachez qu’en ce moment, celle de Anker qui répond à tous ces critères se trouve à moitié prix grâce à un coupon de réduction.

Les points importants à retenir sur la Anker Prime Power Bank

Une batterie compacte avec une capacité de 20 000 mAh

Une puissance de charge jusqu’Ã 200 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

D’abord à 139,99 euros, puis réduit à 109,99 euros sur Amazon, la batterie externe Anker Prime Power Bank peut vous revenir à 56,99 euros grâce à un coupon de réduction.

Appliquez le coupon de réduction avant d’ajouter le produit dans le panier // Source : Amazon

Une petite batterie puissante

L’un des critères à prendre en compte lorsqu’on choisit sa batterie externe, en plus de sa capacité et de sa puissance de recharge, ce sont ses dimensions. En effet, une batterie externe est avant tout faite pour être transportée partout avec soi, et plus elle rentre facilement dans une poche ou un sac à main, mieux c’est. Avec ses dimensions  126,9 × 54,6 × 49,6 mm et un poids d’environ 500 g, cette batterie externe Anker ne se fait pas prier pour être emmenée lors de longues promenades ou en soirée.

Sa taille est appréciable sans pour autant avoir une incidence sur sa capacité, avec 20 000 mAh, on se dit qu’elle aurait pu être bien plus massive, et ce n’est pas le cas. Elle est donc en théorie capable de recharger quatre fois un smartphone avec un accumulateur de 5 000 mAh, mais dans la pratique, cela dépend de plusieurs facteurs comme les habitudes d’utilisation.

Une recharge rapide sur plusieurs appareils

Cette batterie est aussi bien lotie niveau puissance de recharge : elle s’élève jusqu’à 200 W. Pour recharger votre ordinateur portable ou votre smartphone le plus rapidement possible, il faudra le brancher sur l’un des ports USB-C, qui offre une charge rapide de sortie de 100 W maximum. Branchez simultanément, la puissance de charge reste la même.

Et si vous décidez de charger trois appareils simultanément, la puissance est répartie de la manière suivante, un port USB-C à 100 W, l’autre à 60 W et le port USB-A monte jusqu’à 40 W. La marque assure qu’il suffit de 40 minutes pour récupérer la moitié de la batterie du MacBook Pro 16 pouces.

Enfin, un petit écran est aussi présent sur la façade et affiche le niveau de la batterie, le courant et la tension en temps réel, ainsi que la puissance des différents ports.

