Pourquoi ce robot aspirateur 2-en-1 à moins de 300 € est-il une bonne affaire ?

Les robots aspirateurs ont tendance à coûter une petite fortune, sauf pour cette référence : le Roborock Q7. Capable d’aspirer et de laver vos sols, il est aujourd’hui disponible à 299 euros seulement, au lieu de 375 euros.

Les aspirateurs robots de Roborock sont réputés pour leur efficacité et leur prix bien plus accessible que chez la concurrence. Avec le modèle Q7, vous êtes assurée d’avoir un nettoyage efficace pour éliminer les saletés incrustées dans votre sol. Si sa fonction principale est d’aspirer, il peut aussi bien laver vos sols. Il vous permettra de réduire la liste de vos tâches ménagères, et tout ça pour moins de 300 euros.

Les atouts du Roborock Q7

Une bonne puissance d’aspiration

Accompagnée d’une serpillière pour laver les sols

Un système de cartographie efficace

Avec un prix barré à 375 euros, le robot aspirateur Roborock Q7 s’affiche actuellement en promotion à 299 euros sur le site Rue du Commerce.

Un système de nettoyage 2-en-1

Le Roborock Q7 se place dans la catégorie du milieu de gamme même si ses caractéristiques peuvent laisser penser qu’il se situe un cran au-dessus. L’aspirateur en lui-même dispose d’une puissance d’aspiration de 4 200 Pa, ce qui est bien au-dessus de la moyenne, le bruit étant son seul défaut.

Côté accessoires embarqués, on retrouve une brosse en caoutchouc, accompagnée d’un balai rotatif lui permettant de récupérer la plupart des saletés et débris. Il assure un nettoyage complet avec l’apport d’une serpillère performante.

Un aspirateur précis et endurant

Étant de la série Q, ce modèle profite lui aussi du système de cartographie LiDAR, qui a d’ailleurs déjà fait ses preuves sur la série S de la marque. Le robot est capable de constituer une carte 3D précise de votre logement pour optimiser le nettoyage. Depuis l’application, il est possible d’y ajouter des meubles pour créer une représentation plus fidèle de votre foyer. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser les routines de votre aspirateur, planifier le nettoyage de certaines pièces à un créneau précis, ou encore interdire des zones.

Pour finir, au niveau de son autonomie, grâce à sa batterie de 5 200 mAh, le Q7 est capable de nettoyer sans interruption pendant 3 heures, en couvrant une surface maximale de 300 m². Ce sont des données théoriques, il est possible qu’il dure moins longtemps, si vous utilisez la serpillère.

