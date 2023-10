Honor MagicBook X 16 : cet ultrabook aux allures de MacBook coûte moins de 650 €

Doté d'un design élégant qui rappelle celui du MacBook d'Apple, le Honor MagicBook X 16 est avant tout un ultrabook léger et idéal pour les tâches de bureautique et le télétravail en général. Il a aussi l'avantage d'être proposé à un prix contenu : Honor le propose en effet à 649,90 euros au lieu de 899,90 euros.

Celles et ceux qui recherchent un ordinateur portable léger, compact et doté d’une puissance suffisante pour faire tourner des tâches de bureautique avec fluidité pourront se tourner vers un ultrabook. Particulièrement appréciés par les travailleurs nomades et les étudiants, ces modèles peuvent être transportés partout avec une grande facilité. Le Honor MagicBook X 16 en est justement un bon représentant. Et il a beau ressembler au MacBook d’Apple, son prix est nettement moins élevé que celui de ce dernier, puisqu’il ne dépasse pas les 650 euros.

Les points essentiels du Honor MagicBook X 16

Une dalle IPS WUXGA de 16 pouces

Un i5 de 12e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go et un stockage extensible

Initialement affiché à 899,90 euros, puis réduit à 699,90 euros, le Honor MagicBook X 16 est désormais proposé à 649,90 euros sur le site de Honor après application du code promo APCX16.

Un « MacBook-like » léger et compact

Doté d’un châssis en aluminium soigné et d’une épaisseur qui ne dépasse pas les 18 mm, le Honor MagicBook X 16 ressemble beaucoup aux MacBook d’Apple. Évidemment, la similitude s’arrête ici, puisque le modèle de la marque chinoise est bien moins cher et moins premium esthétiquement que les références de la firme californienne. On a tout de même droit à un design peaufiné, et surtout à un ultrabook tout à fait léger, puisque son poids n’excède pas 1,75 kg, ce qui en fait une machine facilement transportable en déplacement.

Le Honor MagicBook X 16 peut aussi se vanter d’embarquer une dalle IPS WUXGA (1 900 x 1 200) de 16 pouces, soit une plus que confortable pour avoir un espace de travail conséquent. Cet écran FullView permet en plus de profiter d’un rapport screen-to-body de 89 % ainsi que d’un format 16:10, qui permet d’afficher davantage de contenus sur l’écran. Un mode E-Book est même disponible pour limiter la fatigue oculaire.

Des performances suffisantes pour un usage classique

Dans les entrailles du MagicBook X 16, on peut trouver une puce Intel Core i5-12450H cadencée à 2 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et couplée à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultrabook, qui intègre nativement Windows 11 d’ailleurs, peut délivrer des performances suffisantes pour des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore de la consultation de réseaux sociaux. Toutefois, n’espérez pas lancer de jeux gourmands sur cet appareil, qui n’est vraiment pas taillé pour cet usage, d’autant plus que la partie graphismes n’est assurée que par une carte graphique Intel UHD. Un SSD de 512 Go complète le tout pour assurer des lancements rapides et des temps de chargement réduits. Notez que ce stockage est extensible et qu’un deuxième SSD M.2 2242 jusqu’à 1 To peut être installé.

Côté autonomie, le Honor MagicBook X 16 renferme une batterie de 60 Wh, qui promet, selon la marque, de tenir durant 9h de travail et 11,5 h en lecture vidéo 1080p. Une charge rapide de 65 W est aussi de la partie. Enfin, la connectique du MagicBook X 16 se compose d’un port USB-C, de deux ports USB-A 3.2 Gen 1, d’un port HDMI et d’une prise casque/micro 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références compactes et légères que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ultrabooks du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.