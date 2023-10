-20 % sur le Samsung Odyssey G5 de 27 pouces, un écran PC gamer en WQHD et à 165 Hz

Un bon setup ne se résume pas aux composants du PC, l'écran a, lui aussi, toute son importance et il se doit notamment d'être fluide et réactif pour pouvoir suivre l'action sans temps mort. Le Samsung Odyssey G5 de 27 pouces répond favorablement à ces critères et c'est un excellent deal maintenant qu'il est vendu à 279 euros au lieu de 349 euros chez Amazon.

Avec sa gamme Odyssey, Samsung présente tout un catalogue d’écrans PC dédiés au gaming et il y en a pour toutes les diagonales et tous les budgets. On trouve autant de modèles de 24 pouces que de dalles titanesques ou ultra-wide de 49 à 55 pouces, chacun peut y trouver son bonheur. Mais ce bonheur, c’est toujours mieux de le trouver en promotion et c’est en ce moment le cas du Samsung Odyssey G5 de 27 pouces qui affiche une baisse de 20 % chez Amazon.

Le Samsung Odyssey G5 de 27″ en quelques points

Un écran IPS-LCD de 27 pouces en définition WQHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Une excellente ergonomie avec un écran pivotable et orientable

Au lieu de 349 euros habituellement, le Samsung Odyssey G5 de 27″ est maintenant disponible en promotion à 279 euros chez Amazon.

Un écran gamer qui ne se prive pas sur la définition

On a autrefois connu des Samsung Odyssey conçus avec une dalle incurvée, mais depuis 2021, le constructeur sud-coréen mise sur les dalles plates. Cela ne veut pas pour autant dire que l’immersion n’est plus au rendez-vous, après tout, ce Samsung Odyssey G5 de 27 pouces (diagonale 68,6 cm) fait profiter d’une dalle IPS-LCD, une technologie d’affichage prisée par les gamers puisqu’elle restitue une bonne colorimétrie et prodigue surtout des angles de vision très ouverts.

Si les moniteurs gaming misent tout sur la fluidité et la réactivité de la dalle, la qualité de l’image n’est pas mise de côté sur ce Samsung Odyssey G5. La définition est en WQHD (2 560 x 1 440 pixels) et cet écran PC embarque même la technologie HDR10, celle-ci augmente la plage de luminosité afin de donner une image plus détaillée et contrastée, et donc plus réaliste. Enfin, si le format de l’écran est en 16:9, il est possible de passer numériquement en 21:9 afin de toujours garder un œil sur la victoire.

L’ultra-fluidité pour avoir toujours un temps d’avance

L’image est bien belle, mais le plus important sur un moniteur gaming reste la fluidité. Le Samsung Odyssey G5 propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un très bon score sachant qu’une grande partie des écrans PC gamer sont rafraîchis à 144 Hz. C’est particulièrement utile pour les jeux en multijoueur comme les FPS et les MOBA. Cette fluidité est accompagnée d’une réactivité à toute épreuve de l’ordre de 1 ms. Enfin, on retrouve les technologies de synchronisation AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync.

Difficile de trouver un défaut à cet écran. Même le châssis est impeccable puisque pensé pour être ergonomique. Le pied est réglable en hauteur, tandis que l’écran peut être incliné d’avant en arrière, orienté de droite à gauche, et pivoté jusqu’à 90° en mode portrait. Au niveau de la connectique, ce moniteur est équipé de deux ports HDMI, d’un DisplayPort 1.2 et d’une prise jack 3,5 mm. Enfin, il est compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm pour l’accrocher à un mur ou à un support d’écran.

Afin de comparer le Samsung Odyssey G5 de 27″ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.