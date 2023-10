139 €, c’est un prix très bas pour un moniteur gaming 24 pouces (165 Hz et 1 ms)

Pour les joueurs occasionnels avec un petit budget, le moniteur AOC 24G2SPAE propose des caractéristiques solides pour un petit prix aujourd’hui : 139 euros contre 275 euros au départ. Une bonne configuration à moindre coût !

AOC propose une foule d’écrans PC destinés au gaming et dont les prix restent accessibles par rapport à la concurrence. Leur rapport qualité-prix est souvent intéressant, et le modèle 24G2SPAE en est un bon exemple. Entre sa dalle de 24 pouces rafraîchie à 165 Hz et sa compatibilité avec AMD FreeSync, cet écran offre une bonne expérience en jeu, pour moins de 140 euros grâce à cette offre.

Que propose l’écran PC AOC 24G2SPAE ?

Une dalle IPS Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Vendu habituellement aux alentours de 275 euros, l’écran PC AOC 24G2SPAE est actuellement remisé à seulement 139,99 euros sur Amazon. Il est aussi disponible en promotion chez Boulanger.

Une petite dalle FHD satisfaisante

Loin d’être une révolution côté design, l’AOC intègre des bordures fines sur trois côtés, pour placer l’image au centre du jeu. Ces bordures encadrent une dalle IPS de 23,8 pouces, Full HD, ce qui sera amplement suffisant pour les joueuses et les joueurs qui n’ont pas besoin d’une très grande diagonale pour leurs sessions. Ce n’est pas du QHD, certes, mais la qualité est au rendez-vous.

Son pied robuste et imposant en Y, laisse quand même tout le loisir d’installer des périphériques sous l’écran. Et parce que la marque a souhaité miser sur une identité forte et très typée gaming, le dos et le socle du moniteur sont parés de lignes lumineuses graphiques rouges.

La fluidité au rendez-vous et les déchirures d’écran de l’histoire ancienne

Le principal atout de cet écran PC gaming reste tout de même son taux de rafraîchissement de 165 Hz qui assure un gameplay bien fluide et réactif. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, parfait pour vous éviter tout retard dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront donc pas leur place ici.

Et pour parfaire le tout, AOC a également intégré la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium. Elle se chargera de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties.

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence avant de faire votre choix ou simplement comparer le moniteur AOC avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.