Ce grand TV QLED TCL 75″ (avec HDMI 2.1) chute sous les 870 €

Si vous souhaitez profiter de vos films et de vos sessions gaming comme il se doit, mieux vaut opter pour un grand TV suffisamment fluide et doté d'une dalle de bonne qualité. C'est justement ce que propose le TCL 75QLED870, qui peut actuellement vous revenir à 863 euros au lieu de 1 499 euros chez Ubaldi.

Les grands TV de plus de 65 pouces ne sont heureusement plus réservés aux plus fortunés d’entre nous et il est même possible de faire de vraies bonnes affaires. Y compris avec les modèles qui intègrent une dalle de qualité et de multiples compatibilités idéales pour regarder des séries ou lancer des jeux. Par exemple, le TV TCL 75QLED870 dispose d’une grande dalle QLED compatible Dolby Vision IQ et HDR10+, comporte plusieurs ports HDMI 2.1 pour les consoles next-gen, et coûte pourtant moins de 870 euros en ce moment.

Les points forts du TCL 75QLED870

Une dalle QLED de 75 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, DTS:X

4 ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 499 euros, puis réduit à 990 euros, le TV TCL 75QLED870 est désormais proposé à 963 euros chez Ubaldi grâce au code promo 3JOY311023. Mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 décembre 2023, le TV peut vous revenir à 863 euros. Notez tout de même qu’il sera en stock dans deux

Un grand écran pour les soirées ciné

Pourquoi miser sur un vidéoprojecteur quand on peut avoir un TV géant ? Avec sa dalle de 75 pouces (soit 189 centimètres), le TCL 75QLED870 est capable de diffuser des images dont la taille se rapproche de celles projetées par les vidéoprojecteurs, ce qui donne clairement l’impression d’être au cinéma… sans bouger de son salon. Toutefois, avant de passer à l’achat, il faut s’assurer de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle – même si le pied central facilite l’installation sur un grand nombre de meubles – mais aussi de bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Autrement, le TV TCL 75QLED870 marque aussi des points par son design élégant et son écran dénué de bordures, ce qui permet de laisser toute sa place à l’image. Parlons de la qualité de cette image, justement. Outre la technologie QLED, qui promet un bon traitement de l’image et de beaux contrastes, on a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels) ainsi qu’à de multiples compatibilités : Dolby Vision IQ, HDR 10 et HDR10+, ainsi que le HLG. La partie sonore est quant à elle assurée par du Dolby Atmos et DTS:X, pour un résultat immersif et enveloppant avec un audio spatialisé.

Un TV tout aussi taillé pour le gaming

Grâce à quatre ports HDMI 2.1, autorisant la fonction 4K@120 Hz, le TV TCL 75QLED870 devrait ravir les détenteurs de consoles next-gen, puisqu’ils pourront profiter d’une belle fluidité durant leurs sessions. Un affichage 144 Hz est même disponible pour plus de dynamisme. Les fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Rate Refresh) sont aussi de la partie pour minimiser les effets de latence et booster la réactivité des jeux. Ajoutons à cela un mode Jeu qui apporter quelques technologies d’optimisation et d’affichage taillées pour le jeu.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, l’ancien Android TV. Le système d’exploitation est toujours aussi fluide et la navigation dans l’interface facilitée. Les applications phares de streaming sont évidemment présentes sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, les requêtes vocales seront honorées par Google Assistant, et Chromecast nous permettra de diffuser du contenu sur le téléviseur depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres (très) grands modèles que nous recommandons afin de les comparer avec le modèle de TCL, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.