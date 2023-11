BoursoBank relance sa prime de 150 euros pour mieux profiter du Black Friday

Aujourd'hui, BoursoBank se propose de verser à ses nouveaux clients une prime de bienvenue pouvant aller jusqu'à 150 euros. Une somme généreuse qui tombe peu avant le Black Friday, mais attention, l'offre ne dure que 24 heures !

Le Black Friday approche, et celles et ceux qui comptent dĂ©jĂ faire la chasse aux bonnes affaires ne refuseraient pas un petit coup de pouce financier afin de se faire plaisir en bonne et due forme. Ces derniers pourraient donc s’intĂ©resser Ă la prime pouvant aller jusqu’Ă 150 euros actuellement proposĂ©e par BoursoBank Ă ses nouveaux clients. Mais attention, cette offre de bienvenue ne dure que 24 heures.

Que propose Boursobank ?

Pas de frais de tenue de compte sous certaines conditions

Pas de frais de paiement Ă l’Ă©tranger

Une gestion autonome en ligne

Une application complète

Aujourd’hui seulement, BoursoBank propose une prime pouvant aller jusqu’Ă 150Â euros Ă ses nouveaux clients, qui devront utiliser le code BBK150.

Première banque 100 % en ligne en France

BoursoBank (anciennement Boursorama Banque) est la toute première banque en ligne française, et contrairement Ă ses concurrents, elle n’est pas issue d’une banque traditionnelle. Auparavant, elle Ă©tait en effet une plateforme boursière pour les professionnels et les particuliers. Ce statut de première banque 100 % en ligne de France n’est Ă©videmment pas la seule raison qui fait qu’on la recommande facilement : la gratuitĂ© de ses formules Freedom (pour les mineurs) et Welcome (une carte sans condition de revenus) est bien plus intĂ©ressante.

Boursobank propose Ă©galement deux autres formules haut de gamme, Ă savoir Ultim et Metal, qui donnent accès Ă des paiements et retraits gratuits Ă l’étranger ou encore Ă des assurances premium. Elles sont gratuites, Ă condition d’utiliser la carte au moins une fois par mois. Quoiqu’il en soit, BoursoBank promet des tarifs vraiment moins chers que nombre de ses concurrents, ainsi qu’une vraie gratuitĂ© de services. Les cartes proposĂ©es sont, elles aussi, gratuites en fonction des revenus ou du montant de dĂ©pĂ´t initial.

Ajoutons qu’en ouvrant un compte chez BoursoBank, vous pourrez aussi profiter d’une application ergonomique aux nombreuses fonctionnalitĂ©s, qui vous permet d’ailleurs de gĂ©rer vos finances de manière autonome. De plus, l’application est compatible avec quasiment tous les services de paiement mobile : Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Paylib… Enfin, l’application dispose d’un catalogue de services complet (crĂ©dits Ă la consommation, prĂŞts immobiliers…).

Comment profiter de l’offre de bienvenue ?

Avant toute chose, munissez-vous du RIB de votre banque actuelle, d’une photocopie de votre papier d’identitĂ© ainsi que d’un selfie. Ensuite, vous pourrez remplir le questionnaire prĂ©sent sur l’application avec vos informations personnelles. Pas de panique, la manĹ“uvre est rapide. Le code promo BBK150 sera aussi demandĂ©.

Une fois ces Ă©tapes franchies, une prime de 70 euros pourra vous ĂŞtre versĂ©e uniquement le jour de l’ouverture effective d’un compte bancaire chez BoursoBank. La somme sera crĂ©ditĂ©e dessus. Puis une somme supplĂ©mentaire de 80 euros sera offerte pour la commande d’une carte bancaire Welcome ou Ultim après avoir ouvert le compte chez BoursoBank. Notez qu’il est aussi possible, Ă la place des 80 euros offerts, de bĂ©nĂ©ficier de la gratuitĂ© des huit premières cotisations pour la souscription de l’offre Metal (soit 79,20 euros), l’offre premium de BoursoBank avec carte en mĂ©tal durable, paiements et retraits gratuits et illimitĂ©s (sous rĂ©serve de plafond disponible et d’un solde suffisant) ou encore des plafonds plus Ă©levĂ©s.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre avs complet sur Boursorama Banque.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRS100 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 160 € offerts en utilisant le code FTN1023 Découvrir Toutes les banques en ligne

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.