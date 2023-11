De 1 099 à 659 € : un super deal pour ce vélo électrique noté 9/10

Les VAE abordables existent bel et bien sur le marché, et certains d'entre eux ont heureusement un très bon rapport qualité/prix. C'est le cas du NCM C5, noté 9/10 dans nos lignes, qui est actuellement proposé à 659 euros au lieu de 1 099 euros chez Cdiscount et à la Fnac.

C’est un fait : pour obtenir un bon vélo électrique, mieux vaut avoir un budget conséquent. Il est toutefois possible de s’équiper à moindre coût, en faisant quelques concessions, évidemment. Le NCM C5, modèle d’entrée de gamme, fait par exemple partie de ces vélos peu chers. Mais malgré son prix contenu, il a tout de même récolté l’excellente note de 9/10 lors de notre test ainsi que la troisième place de notre top des VAE, grâce à ses nombreux points positifs. La bonne nouvelle, c’est qu’il est encore moins cher que d’habitude grâce à une réduction de 440 euros.

Les atouts du NCM C5

Un design réussi

Un couple de 50 Nm très efficace

Une excellente autonomie

D’abord proposé à 1 099 euros, le vélo électrique NCM C5 est désormais disponible à 659 euros chez Cdiscount et à la Fnac. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État pour réduire encore un peu plus la facture.

Un design réussi qui compense les petits défauts

Généralement, les VAE d’entrée de gamme ont des design plutôt conventionnels et vraiment pas attirants. Le NCM C5 fait heureusement partie des exceptions à la règle avec un style sportif réussi, malgré un ensemble de câbles assez désordonné. Attention toutefois : son cadre haut n’est pas forcément adapté à tous. Dans l’ensemble, le NCM C5 ne donne pas du tout l’impression qu’il appartient à l’entrée de gamme.

Le NCM C5 ne brille malheureusement pas autant sur son confort, puisqu’il est dénué de tige de selle suspendue et de suspension avant. Gare aux pavés, donc, et aux diverses vibrations que votre dos ne va pas apprécier. Heureusement, les petites aspérités ne se sentiront pas autant. Notez par ailleurs que le VAE n’est pas équipé de garde-boue, ce qui est difficilement compréhensible aujourd’hui même à ce prix. La béquille et la sonnette sont toutefois bien présentes.

Un bon dynamisme et une excellente endurance

Concernant la conduite, retenez tout d’abord que la conception du NCM C5 oblige à adopter une position courbée, ce qui pourrait ne pas convenir à certains, mais qui peut aussi rendre la conduite bien plus dynamique. Notons surtout la présence d’un capteur de couple, que l’on retrouve habituellement sur des modèles bien plus onéreux, et qui offre une conduite plus naturelle et dynamique. Ce capteur de couple est associé au moteur Das Kit de 250 W, d’un généreux couple de 50 Nm. Ce dernier est très efficace et les 25 km/h sont atteints rapidement. Mais une fois cette vitesse atteinte, le système peut avoir du mal à conserver cette allure. Côté freinage, on a droit à des freins à patins Tektro, très satisfaisants sur sol sec, moins sur sol mouillé.

Enfin, l’autonomie du NCM C5 est peut-être son réel atout majeur, tant elle est excellente. Lors de notre test, le vélo a pu tenir sur 75 km avant l’épuisement total de sa batterie. Une distance à affiner selon le poids de l’utilisateur, les pentes ou encore la météo, bien sûr. Côté recharge, les 100% seront atteints en 6h.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du NCM C5.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pas chères pour les comparer avec le NCM C5, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques à moins de 1 000 euros du moment.

