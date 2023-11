Samsung 870 EVO : la meilleure référence des SSD SATA atteint son prix le plus bas sur Amazon

Les SSD NVMe se démocratisent dans nos foyers avec des prix toujours plus accessibles, mais les SSD SATA ont toujours leur mot à dire. S'ils sont moins rapides, ils restent plus abordables et sont toujours fonctionnels pour du stockage de données et pour un usage bureautique. En ce moment, le numéro un des SSD SATA est en promotion sur Amazon où il atteint son prix le plus bas, le Samsung 870 EVO de 1 To est à seulement 53,10 euros.

Au moment où les SSD NVMe commençaient déjà à s’imposer, le Samsung 870 EVO constituait le baroud d’honneur des SSD SATA. Le constructeur sud-coréen a ici délivré un modèle considéré comme étant tout simplement le meilleur, le Samsung 870 EVO atteint les débits maximaux de son interface SATA III et pour certaines configurations, il vaut toujours le coup. Aujourd’hui, ce SSD SATA atteint son prix le plus bas chez Amazon.

Le Samsung 870 EVO en résumé

Les meilleurs débits que puisse fournir un SSD SATA III

Une capacité de stockage de 1 To, soit de 1 000 Go

Le logiciel Samsung Magician pour garder un œil sur son état

Au lieu d’un prix barré de 99,99 euros, le Samsung 870 EVO (1 To) est maintenant disponible en promotion à 53,10 euros chez Amazon.

Les avantages d’un SSD SATA

Alors que la mode est aux SSD NVMe, les SSD SATA sont aujourd’hui encore le choix de la raison puisque généralement plus abordables. Avec leur format de 2,5 pouces, ils peuvent rentrer dans des configurations PC d’entrée ou du milieu de gamme avec une carte mère compatible et certains PC portables, et ils conviennent encore pour un usage basique. Ils sont surtout robustes puisque conçus avec aucune pièce mécanique, ce qui les rend plus résistants aux vibrations, aux chutes et autres chocs.

Comme tous ses concurrents, ce Samsung 870 EVO est fait pour durer, d’autant plus qu’il est assorti d’une garantie constructeur de 5 ans et d’une endurance de 600 TBW par T0 de stockage. C’est-à-dire que sa version de 4 To est dotée d’une endurance de 2 400 TBW. Avec sa capacité de stockage de 1 To, soit 1 000 Go, il y a de quoi stocker des fichiers et des logiciels à foison, ces derniers peuvent également être lancés en une poignée de secondes grâce aux bons débits du 870 EVO.

Le Samsung 870 EVO, le meilleur SSD SATA du marché

Le Samsung 870 EVO atteint les plus hauts débits de l’interface SATA III qui est la plus évoluée des SSD SATA. Le constructeur sud-coréen annonce une vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 530 Mo/s, ce qui garantit des temps de chargement rapides et de bons débits pour les transferts de données. Ce SSD SATA est tout à fait adapté pour un usage bureautique et même lancer des jeux vidéo qui ne soient pas gourmands en ressources.

Enfin, le Samsung 870 EVO profite de la quatrième génération de mémoire V-NAND en TCL (3 bits par cellule), ce qui permet d’avoir un bon compromis entre des débits élevés et un grand nombre de cycles d’écriture, tout en maîtrisant la consommation énergétique. De plus, il profite de la technologie TurboWrite qui accélère la vitesse d’écriture et permet de profiter de performances élevées sur le long terme. Et grâce au logiciel compagnon Samsung Magician, il est possible de toujours garder un œil sur son état de santé.

Dans le cas où un SSD SATA tel que le Samsung 870 EVO ne vous conviendrait pas, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC du moment.

